Mandag var en stor dag i Viborg HK. For her var et velkendt ansigt tilbage i hallen.

På trænerbænken sad Susanne Munk Wilbek for første gang, siden hun i september sidste år blev opereret for en tumor i hjernen.

»Det giver da gåsehud, at det er gået så godt, som det er gået. Det er rigtig, rigtig dejligt at se, hun er tilbage i hallen igen,« siger Viborg-træner Jakob Vestergaard til TV 2 Sport.

52-årige Susanne Munk Wilbek er assistenttræner i den jyske håndboldklub, og hun har de sidste uger også været med til træningerne i et begrænset omfang.

Det var den 17. september sidste år, det kom frem, at hun havde været igennem en hård operation.

»Det er rigtigt, at Susanne har været igennem en lang hjerneoperation på Skejby. Operationen er gået godt, og hun har det efter omstændighederne godt,« lød det dengang fra Ulrik Wilbek, der efterfølgende i et opslag på Facebook satte flere ord på, hvad der var sket.

Han fortalte, at hans hustru den 15. september om morgenen blev ramt af en stor blødning i hovedet. Hun nåede at kontakte ham og et par naboer, der kom og hjalp hende. Da de fandt hende, var hun 'på vej over i bevidstløshed', forklarede Ulrik Wilbek.

Hun blev hastet til hospitalet, hvor hun blev scannet, og Ulrik Wilbek fik yderligere informationer fra en hjernekirurg.

Ulrik Wilbek og Susanne Munk Wilbek. Foto: ERIK JEPSEN Vis mere Ulrik Wilbek og Susanne Munk Wilbek. Foto: ERIK JEPSEN

'Aldrig har jeg fået så kort og præcis forklaring. Alle de spørgsmål og alle de ængstelige tanker, jeg sad med i hovedet, fik han besvaret, uden jeg overhovedet fik sagt noget. Diagnosen: en bristet godartet tumor, der havde givet en stor blødning udenpå hjernen. Tilladelse til operation. Risici ved operation – og endelig: Kunne Susanne blive den samme igen på den anden side af operationen – det kunne hun. Her var det svært ikke at blive bevæget,' skrev han og tilføjede, at operationen gik helt som den skulle.

Susanne Munk Wilbek var i 1990'erne var hun målmand på det populære håndboldlandshold, der blev kendt som 'De jernhårde ladies'. Det succesrige hold blev trænet af Ulrik Wilbek og vandt både OL, VM og EM.

I alt nåede Susanne Munk Wilbek at spille 171 landskampe, inden hun i 2001 valgte at stoppe karrieren.

Da hun fik sit gennembrud, var hun kendt som Susanne Munk Lauritsen, men hun skiftede efternavn, da hun i 1994 blev gift med Ulrik Wilbek.