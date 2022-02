Estavana Polman er blevet verdensmester med Holland og har i mange år været en kæmpe profil i den dansk liga.

Dog har superstjernen været ude med en skade i knæet i længere tid. En skade, som hun dog lige var blevet kvit og hun var derfor klar til at optræde i lørdagens Champions League-kamp mod kroatiske Prodravka – men den hollandske stjerne kom aldrig i aktion.

Da Team Esbjerg mandag aften så besejrede Ajax København, var det uden stjernen i truppen. Det melder JydskeVestkysten.

Landstræner Jesper Jensen, der også er klubtræner i Team Esbjerg, siger til mediet, at hun ikke var med i truppen på grund af disciplinære årsager.

Det er endnu uvist, hvad det er, som Estavana Polman har gjort for at blive vraget, men én bestemt episode kan stå bag valget om at stjernen ikke var med i truppen.

I Champions League-opgøret mod kroaterne bad Jesper Jensen sin hollandske stjernespiller om at gøre sig klar og gå på banen, men Estavana Polman nægtede og blev siddende på bænken.

»Ingen skal sætte sig selv over holdet. Det er egentlig det eneste, jeg vil sige. Vi gør rigtig meget for at beskytte vores kultur og vores værdier, og der har hun ramt lidt ved siden af de seneste dage,« siger Jesper Jensen om Estavana Polmans ageren til JydskeVestkysten.

Det lokale medie skriver videre, at hovedpersonen selv ikke vil kommentere på sagen.

Landstræneren fortæller, at de i klubben arbejder på at løse situationen.

Det skal ske ved, at Estavana Polman skal stå skoleret over for klubbens bestyrelse.