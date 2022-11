Lyt til artiklen

»Nu skal jeg vælge mine ord med omhu, ellers slår hun mig ihjel.«

Estavana Polman siger det med et glimt i øjet, da hun taler om den danske stjerne, hun kender så godt.

Sandra Toft, der inden årets EM har spillet 159 landskampe for Danmark.

De to spillede sammen i Team Esbjerg, ligesom de også sås privat uden for banen, og den hollandske stjerne har kun rosende ord til veninden, der var brandvarm sidste år til VM.

Sandra Toft og Estavana Polman tilbage i december 2017 efter finalekampen i Santander Final4. Foto: Henning Bagger Vis mere Sandra Toft og Estavana Polman tilbage i december 2017 efter finalekampen i Santander Final4. Foto: Henning Bagger

»Hun er en fantastisk sportskvinde. Hun går efter det, hun vil have. Vil hun være den bedste, bliver hun den bedste. Hun inspirerer mange unge kvinder til at ville være målmand, tror jeg. Men hun elsker også at have det sjovt. Hun er en fantastisk person og en fantastisk atlet,« siger hollænderen.

Hun vil dog ikke afsløre detaljer om nogle af de sjove ting, de oplevede i deres tid sammen i det jyske.

»Jeg kan ikke fortælle dig historierne, de kan ikke deles med omverdenen. Vi havde en fantastisk tid og meget sjov,« siger Estavana Polman, der i dag spiller for Nykøbing-Falster Håndbold, mens Sandra Toft rykkede til først franske Brest Bretagne tilbage i 2019, og denne sommer gik turen så til ungarske Györ.

Og hollænderen er ikke bleg for at kalde den danske stjerne for et stort forbillede.

Sandra Toft. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft. Foto: Liselotte Sabroe

Det er der flere grunde til, og det handler ikke blot om, at Sandra Toft er en sportsstjerne, der i den grad jagter sine mål. Hun er heller ikke bange for at råbe op og sige sin mening, hvilket flere kunne lære af, mener Polman.

»Der burde være flere, der siger deres mening højt – og ikke på en dårlig måde. Det er det, jeg forventer, for i sidste ende vil du gerne vinde guld, og det gør hun (Toft, red.) meget klart. Jeg kan ikke læse hendes tanker,« siger Polman og giver et eksempel fra den tid, de spillede sammen:

»Jeg kan love dig, vi har råbt mange gange ad hinanden. Hun har ofte råbt: 'Shut up, for helvede'. Hun råbte meget ad mig, når jeg havde fløjen og sådan – det er sådan, det skal være. Det er spillet. Det er følelser. Vi bærer aldrig nag efter – vi går ud, tager en drink og griner. Det er det, jeg godt kan lide ved hende. Bare få det ud. Ikke alle danskere har det. Hun er en af dem, der har dét ekstra. Det kan jeg se,« siger Polman, der også kunne give igen.

»Jeg siger det også, hvis hun ikke har taget fem skud. Så kan man selvfølgelig også sige: 'Hvad fanden? Kom nu!'. Og det er godt. Det kan jeg godt lide. Ikke alle danskere har det i sig. Hun er en af dem, der har dét ekstra, det kan jeg se.

Danmarks gruppe tæller - udover Slovenien, som Danmark tabte til - Serbien og Sverige. De kan først støde ind i Holland – og dermed Estavana Polman – i en eventuel semifinale.