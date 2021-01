Der hviler et betragteligt forventningspres på den danske VM-debutant Emil Jakobsens 23-årige skuldre. Og presset er ikke blevet mindre efter, at han bankede 12 kasser ind i sin slutrundedebut i sejren over Japan. Og siden da er blevet kåret til kampens spiller hele to gange.

Hans træner i GOG, Nicolej Krickau, har vurderet, at venstrefløjen har potentiale til at blive verdens bedste på sin position.

Og forleden istemte den danske fløjlegende Lars Christiansen, der som sportschef i tyske Flensborg-Handewitt forleden sikrede sig Jakobsens underskrift, den spådom.

»I min optik kan Emil blive verdens bedste. Han har alle forudsætningerne for det og har det, der skal til. Så det er målet,« sagde landsholdsikonet til TV 2.

Foto: sportxpress Vis mere Foto: sportxpress

Store ord og store forventninger. Men det tynger ikke Emil Jakobsen.

»Det er jo virkeligt stort. Jeg er meget stolt over, at en som Lars, der jo selv har været en af verdens bedste venstrefløje, siger sådan.«

»Men det er også det, jeg kæmper for hver dag. Jeg vil jo gerne være verdens bedste. Uden tvivl. Jeg håber også på at blive det. Men det er jo stadig vildt at høre Lars sige det,« lyder det fra fløjraketten, der til sommer skifter GOG ud med Bundesligaen.

Her kan han så glæde sig over at få Lars Christiansen som læremester. Og med Nikolaj Jacobsen som landstræner kan Emil Jakobsen så læne sig op ad to af tidernes bedste venstrefløje.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han har allerede forsøgt at suge til sig fra de to legender.

»Ja, der er jeg rimelig godt stillet. Jeg kan godt lide at tage noget fra forskellige håndboldspillere. Jeg har kigget lidt på Nikolaj. Der er nogle YouTube-klip, som man kan se.«

»Og det samme med Lars Christiansen, der kunne nogle ting, som jeg også gerne vil have med i mit spil.«

»Så jeg har nørdet dem en del. De havde begge nogle flotte skruebolde,« konstaterer Emil Jakobsen med et smil.