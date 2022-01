Danmark er i EM-semifinalen.

Den stensikre sejr over Holland var aldrig i fare, og så kunne Danmark booke plads i finaleweekenden – endda før den sidste mellemrundekamp mod Frankrig.

Coronasmitte har fyldt alverden under dette EM, og det gør det stadig, men med kun en lille uge tilbage af turneringen er indsatsen blevet noget større for de danske spillere.

Bliver man ramt af en positiv prøve nu, ser det for alvor svært ud at nå at være med i EM-semifinalen, når man skal teste negativ på femtedagen for at blive sat fri.

»Man vil ikke ude på noget tidspunkt i en slutrunde som denne, men det ville da gøre endnu mere ondt nu. Det er der ingen tvivl om,« siger stregkæmpen Simon Hald, der har spillet sig mere og mere ind på det danske landshold under slutrunden.

Hald mener, at Danmark gør alt i sin magt for at undgå det scenario.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, corona ikke fylder noget. Vi prøver at lægge det væk så meget, som vi overhovedet kan. Og vi prøver at tage alle de forholdsregler, vi kan, og så kan man ikke gøre så meget mere. Jeg synes, vi har været gode til at passe på og holde os fra de andre hold. Der er blevet gjort en lille ekstra indsats, og det kan være derfor, vi har været heldige, eller måske har vi bare været heldige at undgå det helt store udbrud,« siger Simon Hald.

Inden turneringen testede Jannick Green positiv, og undervejs er Hans Lindberg blevet ramt og er stadig i isolation i EM-lejren. Danmark møder Frankrig onsdag.