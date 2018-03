Dommer Claus Gramm Pedersen var hurtigt klar med et par afvæbnenede bemærkninger.

»Så var det heller ikke værre. Er du i live?«

Sådan lød det fra manden med fløjten til Bo Spellerberg, der tirsdag aften var tilbage på håndboldbanen efter en overstået karantæne for at overfuse et dommerpar. Det skriver TV 2 Sport.

I tirsdagen kamp mod Mors-Thy sad KIF Kolding København-spilleren på et tidspunkt på gulvet og slog utilfreds ud med armene efter at være blevet nedlagt af en tackling, da dommer Claus Gramm Pedersen var hurtig i replikken.

Efter kampen erkendte Bo Spellerberg, at bemærkningen var med til at sætte en god stemning.

»Ja, det synes jeg. Han plejer også nogle gange at sige ’tak for hjælpen’ efter kampen med et smil på læben. Og han har også vist mig ud, så der er ikke nogen problemer der,« sagde Bo Spellerberg til TV 2 Sport.

Det var forrige lørdag, at Bo Spellerbergs opførsel kostede ham en karantænedag. Efter en ligakamp - og et nederlag - til Skjern, råbte den 38-årige veteran tydeligt ophidset til dommerne:

»Hvor er I elendige, mand!«

Dommerparret indberettede efterfølgende, at Bo Spellerberg havde brugt et 'truende kropssprog' og havde brugt en 'knyttet hånd med forholdsvis stor kraft', da han gav hånd efter kampen.

Det hele udmøntede sig i en karantænedag, og han sad derfor på tribunen i lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg, men tirsdag var han altså tilbage for KIF Kolding-København til kampen mod Mors-Thy. Der i øvrigt vandt med 31-28.

Der var dog ingen utilfredshed fra Bo Spellerbergs side efter tirsdagens kamp.

»Nu havde jeg også den dommer, som jeg har haft flest gange i Per (Olesen, red.), så der synes jeg egentlig, der var god tone. De slap godt fra det, så der var egentlig ikke så meget i dag,« sagde Bo Spellerberg til TV 2 Sport.

