Det bliver uden det 19-årige stortalent Julie Scaglione, at Danmark skal forsøge at slå Japan i den første kamp i mellemrunden.

Det oplyser DanskHåndbold.

Hun sidder nemlig ude i opgøret mod Japan sammen med reservekeeper Anna Kristensen.

Scaglione har gjort en god figur under sit første slutrunde og blev blandt andet topscorer i kampen mod Chile med syv kasser.

Men torsdag aften må hun se til fra tribunen.

Anna Kristensen kommer til at sidde over resten af VM-slutrunden og kommer kun i aktion, hvis der skulle opstå en skade hos de to keepere Sandra Toft og Althea Reinhardt.

Der er to oversiddere løbende i turneringen, da Jesper Jensen gik imod sit vanlige princip om kun at udtage 16 spillere.

Til VM er der i alt 18 kvinder i truppen. Og derfor må to vælges fra til hvert opgør.

