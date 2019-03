Når man er cheftræner i KIF Kolding, er pres en del af jobbeskrivelsen. Det har Lars Rasmussen erfaret efter en måned på posten.

»Det pres, jeg mærker, hedder Kolding. Det er sgu ikke Løgumkloster, jeg er træner for. Jeg kan godt mærke, at Kolding, rent klubmæssigt, suverænt er den største klub i Danmark. Folk er vant til pokaler.«

Sådan fortæller Lars Rasmussen til B.T. Sport lidt over en måned, efter han blev ansat som midlertidig cheftræner i KIF Kolding med to klare fokusområder. Først og fremmest skulle der, helt enkelt, point på kontoen.

Det er i mellemtiden ikke sket.

Lars Rasmussen overtog træneransvaret i KIF Kolding efter fyringen af Lars Frederiksen. Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Lars Rasmussen overtog træneransvaret i KIF Kolding efter fyringen af Lars Frederiksen. Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Klubben har tabt fem ud af fem mulige ligakampe med Lars Rasmussen ved roret og ligger næstsidst i tabellen.

»I gennemsnit har jeg vel haft syv spillere til rådighed under træning, og så er det svært at forberede sig optimalt. Udover det lyver jeg ikke, når jeg siger, at vi har haft et meget hårdt kampprogram, og så er tingene bare sværere. Men jeg synes, vi har haft mulighederne for point, så jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke er lykkedes,« siger Lars Rasmussen, der blandt andet har mødt GOG, Skjern og BSV i de sidste par kampe.

Foruden at skabe resultater havde Lars Rasmussen også et andet og måske mere langsigtede mål med overtagelsen af holdet.

»Jeg har skullet starte et hold op helt fra bunden. Jeg har skulle tilføre spillerne noget tryghed efter en hård periode. Og lad mig sige det sådan, at det er hårdt og har vel nok den hårdeste periode i mit liv. Det er sgu ikke meget søvn, jeg har fået,« siger Lars Rasmussen og fortsætter:

Lars Rasmussen under EM-forberedelserne tilbage i 2008. Foto: Claus Fisker Vis mere Lars Rasmussen under EM-forberedelserne tilbage i 2008. Foto: Claus Fisker

»Det er det, man normalt bruger tre måneders opstart på. Og det har jeg skullet gøre fra dag 1 af. Derfor har min familie heller ikke set meget til mig på det seneste. Men det er klart, at når man er cheftræner i Danmarks måske største klub, så er det en del af det. Og selvfølgelig giver det et pres, når man så også bliver ved med at tabe.«

De mange nederlag har haft den konsekvens, at KIF Kolding i år skal i nedrykningsspillet.

Jeg møder tit folk, der siger ‘I skal vinde, I skal vinde, I skal vinde’. Og ja, det skal vi. Men det er altså kun én del af det. Lars Rasmussen

Hvis man som håndboldfan synes, det lyder uvant, er man ikke helt galt på den. 14 danske mesterskaber har KIF Kolding nemlig vundet i løbet historien.

Men hvis Lars Rasmussen kigger i bakspejlet, ved han også, at KIF Kolding er i en opstartsfase, som tager tid at effektuere. Det er han indforstået med. Dog føler han ikke altid, at det er gengældt hos dem, der undrer sig over de manglende point til KIF Kolding.

»Jeg møder tit folk, der siger ‘I skal vinde, I skal vinde, I skal vinde’. Og ja, det skal vi. Men det er altså kun én del af det. Mange mennesker tror bare, at man som træner møder ind, styrer en træning og så går hjem. Måske laver de lidt taktik før en kamp, man holder lidt fri og så kører det. Det er bullshit. Det kræver mere for at kunne vinde.«

Lars Rasmussen forklarer herefter, hvordan han på en typisk arbejdsdag er væk hjemmefra mellem klokken 6 om morgenen og klokken 20 om aftenen. Møder med ledelsen og spillere, styrketræning, almindelig træning, videoforberedelser og spillerforberedelse fylder det meste af dagen.

»Og på en kampdag er jeg vel på farten i 18 timer. Men jeg bliver ved med at arbejde 18 timer i døgnet, for jeg tror virkelig på det her, og det er det, det kræver.«

»Det er ikke fordi, jeg vil sidde her og tude. Jeg prøver bare at forklare, at en opbygningsproces med det her nye Kolding-hold, som jeg vil kalde det, tager tid at bygge op,« lyder det fra Lars Rasmussen.

KIF Kolding vandt senest DM-guld i 2015. Foto: Claus Fisker Vis mere KIF Kolding vandt senest DM-guld i 2015. Foto: Claus Fisker

Hvornår kommer resultaterne, hvis du skal spå om det på nuværende tidspunkt?

»I nedrykningsspillet. Selvfølgelig går vi på banen mod TTH og Aalborg for at vinde, men det bliver svært. Når vi kommer til nedrykningsspillet, har vi fået mere træningstid og flere spillere til rådighed.«

»Jeg føler også en tryghed ved mig selv og mit arbejde. Spillerne bakker mig op, og vi er ved at opbygge en god forståelse mellem hinanden. Derfor forventer jeg, at det spil, som jeg gerne vil spille - nemlig meget presbold og mange kontraløb - er blevet meget bedre. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal ramme et godt niveau i nedrykningsspillet.«

KIF Kolding spiller sin sidste kamp i grundspillet den. 6. april mod Aalborg Håndbold. Herefter skal det føromtalte nedrykningsspil spilles. Datoerne for disse kampe er ikke afgjort endnu.