Den nye mutation i coronavirus har allerede haft store konsekvenser i Nordjylland.

Først meddelte regeringen, at alle mink skulle aflives, og torsdag er det så kommet frem, at corona-restriktioner kommer til at ramme syv nordjyske kommuner hårdt. Én af dem er Frederikshavn Kommune, der om under en måned også efter planen skal huse EM i kvindehåndbold i Arena Nord.

Det er nu i overhængende fare for at blive aflyst.

B.T. har således allerede erfaret, at grænserne mellem flere nordjyske kommuner lukkes, mens cafeer, restauranter og barer i blandt andet Frederikshavn bliver tvangslukket i fire uger.

Dermed hænger arrangementet i arenaen i en tynd tråd, og det ærgrer direktøren i Arena Nord, Per Hornum Malmberg, der endnu ikke ved, om de kommer til at huse slutrunden.

»Den beslutning er ude af vores hænder. Det er regeringen og forbundene, der alene står med den beslutning. Det bestemmer vi ikke. Men jeg kan sige, at vi ville være vanvittige kede af det, hvis det ikke kan lade sig gøre,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Vi havde glædet os helt vildt – selv under de her restriktioner, så ville det stadig være et arrangement, der ville have stor betydning for alle i byen, så lykkes det ikke, så vil det være vanvittig trist.«

EM i kvindehåndbold skal efter planen afholdes i Herning, Frederikshavn og Trondheim i Norge, men det kan meget vel ende med at blive anderledes, hvis Frederikshavn ikke får lov til at byde håndboldkvinderne velkommen.

Det er heller ikke mange dage siden, at formanden for Dansk Håndbold Forbund, Per Bertelsen, fortalte, at Danmark kan afholde EM i håndbold selv, hvis Norge vælger at springe fra.

Den udmelding kom, efter at præsidenten for Det Norske Håndboldforbund, Kåre Geir Lio, luftede muligheden for, at Norge kunne trække sig som medvært på grund af de hårde coronarestriktioner i landet.

Dermed er der altså både usikkerhed om afviklingen af slutrunden i Trondheim og Frederikshavn.

Årsagen til, at der nu kommer voldsomme restriktioner i Nordjylland, er, at Statens Serum Institut har opdaget en coronamutation i mink. Det oplyste Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag. Mutationen, som kaldes cluster-5, er så at sige en coronavirus 2.0 og udgør derfor en risiko mod de vacciner, som lige nu bliver udviklet verden over.

EM for kvinder afvikles fra 3. til 20 december og har deltagelse af 16 nationer.

Danmark er i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien.

B.T. har været i kontakt med Dansk Håndbold Forbund, der endnu ikke har nogen kommentarer til afviklingen af EM-slutrunden i Frederikshavn. De oplyser, at de afventer regeringens beslutninger.