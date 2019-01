René Toft Hansen er ude i mindst fire måneder. Den danske stregspiller fortæller, at han vil være ude i de næste fire til seks måneder på grund af den lyskeskade, han pådrog sig i kampen mod Norge.

Det oplyste den store stregspiller, der blandt andet har revet en muskel i lysken over, til de danske medier inden lørdagens mellemrundeopgør mod Ungarn.

På mandag skal landsholdsspilleren undersøges af en specialist, og her tages der stilling til, om der er brug for en operation.

»Hvis det bliver en operation, så venter der seks måneders pause. Og det peger i den retning. Hvis ikke jeg skal opereres, kan jeg nok nøjes med fire måneders genoptræning.«

»De sidste par dage været forfærdelig hårde. Jeg kan afsløre, at jeg ikke fik ret meget søvn den første nat, fordi jeg med det samme vidste, at det var galt, og at mit VM var ovre.«

»Jeg har kæmpet og slidt for at komme hertil, og jeg har døjet med nogle skader inden slutrunden. Men jeg har hele tiden haft VM som et mål i horisonten. Og så slutter det, før det rigtig går løs,« fortalte René Toft, der bliver i lejren indtil skanningen mandag.

»Humøret er lidt bedre i dag, men den er stadig tung. Især når man ser de andre stå og varme op. JEg havde glædet mig rigtig meget til denne slutrunde, især når mellemrundekampene kom.«

»Men jeg kan ikke selv gøre noget nu, og så må jeg råbe alt det, jeg kan ude på sidelinjen og støtte holdkammeraterne,« sluttede René Toft Hansen, der er blevet afløst af sin bror, Henrik Toft Hansen i VM-truppen.