En sejr på ti mål over Spanien var præcis det afsæt, Danmark ønskede sig inden braget mod Rusland.

Det er ikke hver dag, det danske kvindelandshold i håndbold prygler viceverdensmestrene med ti mål. Men det var præcis, hvad holdet gjorde i søndagens EM-møde med Spanien.

Fra første til sidste sekund var danskerne aldeles overlegne og tog en knusende sikker sejr på 34-24.

Det var den perfekte måde at gå ind til tirsdagens skæbnekamp mod Rusland, hvor vinderen tager en billet til semifinalerne.

- Det var mega fedt at vinde med ti mål. Det giver en masse selvtillid, at man ikke skulle stå i en nervepirrende og tæt kamp som mod Sverige. Det var også fedt, men det er også fedt at vinde komfortabelt og overlegent, siger Kristina Jørgensen.

Fra start virkede Danmark skarpere på alle parametre, og Sandra Toft kunne nede fra målet se, hvordan holdkammeraterne maste modstanderne fysisk.

- Jeg synes, vi er et langt bedre landshold end Spanien, lyder det fra den danske anfører.

- Vi har mange flere strenge at spille på, og vi skiftede meget ud. Det gjorde, at de rent fysisk hverken kunne løbe med os eller holde os i forsvaret. De blev trætte, og derfor vandt vi så stort.

Forsvarsstyrmand Line Haugsted kunne nyde slutningen af kampen fra bænken, da sejren var sikret for længst. Og den blev grundlagt meget tidligt.

- Jeg synes egentlig bare, vi holdt basen. Vi stod sindssygt godt i forsvaret og fik trykket dem i kontrafasen. Det kunne de ikke rigtigt holde til. Vi snakkede om at give den gas fra starten og trykke dem fysisk, og det gjorde vi, siger hun.

Landstræner Jesper Jensen var også mere end almindeligt tilfreds med holdets præstation.

- Det kunne vi ikke have skrevet bedre, siger han, især med tanke på kampen mod Rusland tirsdag.

- Jeg føler ikke, at vi taber procenter ved at skifte ud. Det var fedt, at både Sandra Toft og Trine Østergaard kunne sætte sig ud og tage en pause. Når man er foran med syv mål, så giver det en ro.

En sejr over Rusland tirsdag vil sende Danmark i semifinalen. Uafgjort eller nederlag vil betyde, at Danmark skal spille om femtepladsen.

