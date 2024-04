Otte kampe uden sejr, et pinligt europæisk exit og en plads som bundprop i slutspillet.

Krisen er monumental i storklubben Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, som torsdag sparkede cheftræner Patrick Westerholm ud af sit sæde.

Med stjerner som Morten Olsen, Rasmus Lauge og Ludvig Hallbäck på holdkortet er det en naturlig reaktion på den seneste tids nedtur, mener Johnny Kokborg, B.T.s håndboldkommentator:

»Med det spillermateriale, der er til rådighed, er det en dybt foruroligende udvikling, BSH har været igennem den seneste tid,« siger han og fortsætter:

Rasmus Lauge og resten af BSH-holdet har ikke udsigt til at spille med om DM-titlen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Lauge og resten af BSH-holdet har ikke udsigt til at spille med om DM-titlen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Nu peger pilen så på Westerholm, og det er svært at være uenig. Men jeg noterer mig, man selv siger, at ansvaret ikke kan placeres ét sted. For det er sandheden. BSH har underpræsteret i flere år efterhånden, synes jeg, og hele klubben må kigge indad.«

Den storsatsende klub var helt uden for medaljerne i sidste sæson. I 2022 blev det til sølv, mens seneste – og eneste – mesterskab faldt i 2016.

»Potentialet i klubben er slet ikke blevet indfriet. Det har været vanvittigt skuffende. Der er simpelthen brug for mere valuta for pengene, og den næste træneransættelse bliver vital for projektet.«

Assistenttræner Simon Sørensen overtager ansvaret for resten af slutspillet med hjælp fra sportschef Michael V. Knudsen.