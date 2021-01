'I dag har vi været ude at se pyramiderne - primært inde fra bussen - men der blev dog plads til et hurtigt holdbillede.'

Sådan lyder det i et opslag fra VM-holdet, der har delt et billede fra udflugten på Instagram.

Her står hele holdet på række til billede, men der er nogle, der glimter ved deres fravær.

Mikkel Hansen, der lørdag døjede med et maveonde, er blandt dem, der ikke er med, og heller ikke Simon Hald, Mathias Gidsel eller landstræner Nikolaj Jacobsen er til at få øje på.

På et pressemøde søndag bekræfter landstræneren, at der fortsat er problemer med maveonde i den danske trup, og at det desværre har spredt sig til flere spillere.

»Jeg ved, at både Simon Hald og Gidsel blev hjemme fra en lille udflugt i dag, for de ville ikke være så langt væk fra toilettet. Og så er der flere, der går med rumlen,« siger Nikolaj Jacobsen, der fortæller, at han nok bliver nødt til at spille med nogle, der 'ikke er 100 procent klar' i den næste kamp.

Lørdag vandt Danmark over Japan, hvilket sikrede det danske landshold en plads i kvartfinalerne.

Mandag gælder det så Kroatien, og allerede efter lørdagens kamp gav Nikolaj Jacobsen udtryk for de maveproblemer, der havde ramt det danske landshold.

»Vi har en del, der døjer med dårlig mave. Ud over de tre, der ikke var med i dag, så er der flere spillere, der døjer med noget rumlen i maven,« sagde Nikolaj Jacobsen med henvisning til, at det inden kampen kom frem, at Mikkel Hansen, Johan Hansen og fysioterapeut Anja Greve var så hårdt ramt, at de var nødt til at blive på hotellet.

Også Mads Mensah, Morten Olsen og Lasse Andersson var ramt, fortalte landstræneren. Alle tre spillere var dog med på søndagens udflugt, og Nikolaj Jacobsen fortæller, at alle lige nu stadig er i spil til mandagens kamp.

