Morten Olsen har udviklet en evne til at spille godt i de store kampe og fik en central rolle i semifinalen.

Der er noget med Morten Olsen og store kampe.

Playmakeren kan føre en skyggetilværelse igennem det meste af en håndboldslutrunde. Men når turneringen skal afgøres, og Danmark skal spille om medaljer, sniger den snu veteran sig altid ind i rampelyset.

Efter at have tilbragt meget tid på reservebænken ved VM var Olsen pludselig udstyret med en helt central rolle i den danske offensiv, da Spanien blev besejret 35-33 i fredagens semifinale.

En slags deja-vu til VM for to år siden og OL i 2016, hvor spilstyreren også blomstrede, da det hele var sat på spidsen.

- Jeg tror, at det for alle er sjovere at spille kampe, hvor der rigtig er noget på spil, og hvor det virkelig betyder noget. Så bliver det rigtig sjovt.

- Der er man bare ekstra tændt, og man kan næsten ikke andet end at præstere, siger Morten Olsen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen hæfter sig også ved, at den nu 36-årige playmaker har udviklet en evne til at føre sig frem i de helt store stunder.

- Han har stor rutine, og så er han bare god, når tingene skal afgøres. Det har han vist ved op til flere lejligheder nu, siger Nikolaj Jacobsen.

Medvirkende til, at valget til den centrale position i angrebet faldt på Olsen, var, at holdets anden playmaker, Mads Mensah, havde taget et stort slæb mod Egypten.

- Så er det dejligt at kunne sætte en mand ind med friske ben, og jeg tror heller ikke, at Spanien havde forberedt sig så meget på Morten.

- Og jeg ved, at når vi kommer hen på dette tidspunkt i turneringen, så plejer han at være skarp, siger Nikolaj Jacobsen.

Morten Olsen, som kun bliver benyttet i angrebsspillet, blev noteret for knap 23 minutter på banen mod spanierne.

