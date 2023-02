Lyt til artiklen

Til sommer er det slut, eller er det …?

Den tidligere landsholdsstjerne Morten Olsen har spillet en forrygende sæson i GOG, som han indtil videre har ført til en pokaltriumf. Og i Champions League har han boltret sig som en kat i sand – blandt andet med 12 scoringer mod mægtige Paris Saint-Germain.

Men som det ser ud lige nu, er Morten Olsens håndboldkarriere et overstået kapitel efter denne sæson. For et år siden skrev han nemlig under på en trænerkontrakt med TMS Ringsted – og planen er, at han efter sommerferien slutter sig til trænerteamet i Ringsted, der lige nu topper 1. division.

Men Morten Olsens forrygende spil for GOG kan ende med at spænde ben for den plan. For de regerende danske mestre vil nemlig meget gerne beholde den 38-årige playmaker, som også er fristet af at forlænge den aktive karriere.

Og TMS Ringsted vil ikke stå i vejen – men det kræver, at GOG fisker muldvarpen op ad baglommen.

»Da vi laver kontrakt med Morten Olsen, går snakken faktisk på, om han skal stoppe et år før tid. Men så ryger vi ud af ligaen, og Morten spiller som bekendt videre i GOG. Og så har han ramt et niveau, som ingen af os havde regnet med – hverken jeg, Kasper Jørgensen eller Morten havde set det her komme,« fortæller direktør i TMS Ringsted, Ian Marko Fog.

»Jeg ser positivt på scenariet. Vi har en kontrakt med Morten, og hvis GOG vil beholde ham, så må vi se, om vi kan blive enige om, at der kommer noget vores vej. Det er en super case – enten får vi Olsen, eller også får vi noget for ham.«

Ian Marko Fog fortæller, at der er indledt forhandlinger mellem TMS Ringsted og GOG.

»Men de er ikke så konkret endnu. Der er også en frikøbsklausul, men den er pænt stor. Vi må se, hvad de vil stille op.«

»Vi har også ofte snakke med Morten – og vi tvinger selvfølgelig ikke nogen til at være hos os mod deres vilje. Men det er klart, at vi ikke kan afgive ham gratis.«

I GOG håber direktør Kasper Jørgensen, at der snart kan findes en løsning.

»Vi har i et stykke tid sagt, at vi gerne vil forlænge med Morten. Og det arbejder vi på. Og vi har også et klart indtryk af, at Morten godt kan se sig selv i spillertøjet i en sæson mere.«

»Det er det, vi arbejder på – og der er to ting, der skal løses. Morten og GOG skal blive enige – og GOG eller Morten finde ud af, hvordan han kommer ud af de forhold, han har involveret sig i hos TMS Ringsted. Men det siger sig selv, at jo tættere vi kommer på sommeren – jo sværere bliver det at finde en god erstatning for Morten. Så vi vil gerne have det løst snarest,« fortæller GOG-direktøren.

Du virker fortrøstningsfuld?

»Ja. Alle tre parter er indstillet på at finde en løsning, og det plejer at være et godt udgangspunkt.«