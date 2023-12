Der er VM-semifinale på fredag.

Danmark spiller mod Norge, og har du tænkt dig at følge den kamp, skal du tænde for fjernsynet tidligere, end du plejer.

Dansk Håndbold bekræfter nemlig overfor B.T., at Jesper Jensens mandskab har fået den tidlige kamp, der bliver spillet klokken 17.30.

Frankrig og Sverige har den sene, som endda bliver rykket en halv time, så den først starter klokken 21.00 på grund af fransk tv.

Fredagens kamp, hvor Danmark altså skal spille for en plads i søndagens VM-finale, bliver vist på DR1.

Semifinalepladsen kom i hus efter en intens kvartfinale onsdag, hvor det lykkedes for det danske landshold at besejre Montenegro med 26-24 i Jyske Bank Boxen.

Og landsholdet ved, hvad der venter dem mod nordmændene, som de kender særdeles godt efterhånden.

»Det bliver en hård kamp. Vi skal gøre det til en krig igen og se, om vi kan tvinge dem ud i nogle tekniske fejl. De har set lidt presset ud på nogle punkter, men vi ved også bare, at de er et klassemandskab, de har stået her mange gange før. De har bare en vis rutine, når det kommer hertil,« sagde Anne Mette Hansen efter onsdagens kamp.

Du kan også følge fredagens semifinalebrag live her på bt.dk.