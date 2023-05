Endelig lykkedes det for Ikast Håndbold.

Efter i de seneste tre færdigspillede udgaver af kvindernes European League at være røget ud i semifinalerne gik det midtjyske hold søndag hele vejen.

I den rent danske finale ved Final 4-stævnet i østrigske Graz mod Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) blev det til en sejr på 31-24 for Ikast, der ellers var i store problemer i kampens første halvleg. Her var Ikast bagud med fem mål, inden kampen blev vendt på hovedet.

Det er første gang siden 2015, at et dansk hold vinder den næststørste europæiske klubturnering for kvinder. For otte år siden vandt Team Tvis Holstebro EHF Cuppen, der i 2020 blev til European League.

I 2019 tabte Team Esbjerg i finalen, og det samme skete for Viborg HK sidste år.

Søndag var der så dansk vindergaranti. Spørgsmålet var, om pokalen skulle med tilbage til Falster eller Midtjylland.

Det var svært at blive klog på i starten af kampen, hvor begge hold kæmpede med at finde rytme i angrebet.

Efter ti minutter stod der 4-3 til NFH, der derefter langsomt trak fra. Ved 9-5 havde Ikast-træner Kasper Christensen set nok, så der blev trykket på timeout-knappen.

Ikast kæmpede med spillet i begge ender og lavede mange fejl, samtidig med at målvogterne ikke fik fat i noget som helst.

I de sidste ti minutter inden pausen begyndte det dog at gå bedre for midtjyderne, samtidig med at NFH nærmest gik i stå. Ved pausen var de to hold kun adskilt af et enkelt mål ved 15-14 til NFH.

Ikast fortsatte den opgående kurve efter pausen. Efter fire et halvt minut blev der udlignet, og med det tredje mål på stribe blev det også 18-17 til midtjyderne, som dermed kom foran for første gang i kampen.

De to hold fulgtes ad en kort periode, men så gik NFH i stå igen. Ikast fik godt fat i forsvaret, og med fem mål i træk i den anden ende blev det 23-19.

Med små ti minutter tilbage gjorde Ingvild Bakkerud det til 26-21 for Ikast, der for alvor havde sat kurs mod sejren.

Da Cecilie Brandt fra højre fløj overlegent lobbede bolden i mål til 28-22 med seks minutter tilbage virkede finalen til at være blevet afgjort.

Ikast-spilleren Cecilie Friis endte med 11 mål på 12 forsøg som kampens suveræne topscorer.

/ritzau/