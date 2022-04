Bjerringbro-Silkeborgs Matthias Birkkjær Pedersen er død. Han har spillet på flere ungdomslandshold.

Ungdomslandsholdsspilleren i håndbold Matthias Birkkjær Pedersen er død.

Det oplyser Bjerringbro-Silkeborg på sin hjemmeside. Han spillede til daglig på klubbens U19-hold og var en del af U20-landsholdet.

»Det er så uvirkeligt og meningsløst. Spillere, ledere og alle omkring klubben er naturligvis meget påvirkede.«

»Der har været iværksat kriseberedskab for spillere og ledere,« skriver klubben.

Pedersen, der gik på Silkeborg Gymnasium, blev 19 år. Dødsårsagen er ikke blevet oplyst af klubben.

Birkkjær Pedersen nåede at spille en håndfuld kampe for ligaholdet, hvor han fik sin debut i sidste sæson. Det var meningen, at han skulle skifte klub efter sæsonen, hvor han havde skrevet kontrakt med Lemvig-Thyborøn, der også reagerer på dødsfaldet.

Klubben vil holde et minuts stilhed i sin næste kamp 27. april.

»Vi modtog i fredags den værst tænkelige besked. Vores kommende højre back, Matthias Birkkjær er gået bort i en alder af blot 19 år. Det er så uvirkeligt og meningsløst. Alle vores tanker går til Matthias’ forældre og pårørende.

»Vi vil i forbindelse med vores hjemmekamp mod KIF Kolding afholde et minuts stilhed for Matthias. Æret være hans minde!,« skriver klubben.

Også Dansk Håndbold Forbund har reageret:

»Tankerne går i første omgang til Matthias’ familie og efterladte, men selvfølgelig også til den store berøringsflade Matthias havde i håndboldmiljøet,« skriver man på ungdomslandsholdenes Facebook-side og fortsætter:



»På vegne af hele Dansk Håndbold Forbund sender vi vores dybeste medfølelse til Matthias nærmeste. Det gør os enormt ondt, at I alt for tidligt har mistet Matthias.«