Den norske landsholdsstjerne Katrine Lunde kommer ikke med til EM i december.

Målvogteren har selv meldt afbud til slutrunden - hun er nemlig gravid.

Det afslørede Katrine Lunde kort tid før, at den norske EM-trup tirsdag eftermiddag blev offentliggjort.

Her delte hun et scanningsbillede på Instagram, som ikke efterlod nogen tvivl.

Tittei #bolleiovnen #gravid #påvei #smeltpåtjukka

40-årige Katrine Lunde er ærgerlig over, at hun går glip af slutrunden, der skal spilles i Danmark og Norge, men glæden over graviditeten overskygger alt andet.

»Det er ikke så let at styre, når man er 40. Jeg kan mærke, at jeg allerede savner mesterskaberne. Sportsligt set er det trist at melde afbud lige før et mesterskab, men jeg er rigtig glad for at være gravid igen,« siger Lunde til norsk TV 2.

Katrine Lunde debuterede på det norske landshold i 2002 og står indtil videre noteret for 299 landskampe.

I sin tid på landsholdet har hun vundet to OL-guldmedaljer, ét enkelt VM-guld samt fire EM-titler.

Lunde har siden 2017 spillet for Vipers Kristiansand i Norge - tidligere har hun spillet for klubber som Gyør, Rostov-Don, Viborg og Aalborg DH.