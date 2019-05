Håndboldkvinderne fra Odense var helt suveræne i grundspillet, men i DM-semifinalen mod Herning-Ikast gik det galt.

Midtjyderne vandt to gange over fynboerne og spillede sig i finalen. Cheftræner Jan Pytlick peger på en turbulent periode med mange skader som årsagen.

»Vi vil spille med om guldet, så vi er helt klart skuffede. Men når jeg tænker på, hvad vi har været igennem i denne sæson med mange kampe, mange skader og slitage, kan jeg godt acceptere, at vi nu skal spille om bronze.«

»Jeg har kunnet mærke i et stykke tid, at vi er faldet en smule. Vi har manglet rytmen og skarpheden,« siger Pytlick til Jyllands-Posten.

Ifølge anfører Stine Jørgensen er vindermentaliteten stadig intakt hos Odense på trods af nederlagene i DM-semifinalen.

»Ja, det synes jeg, men der er ingen tvivl om, at vi som hold skal blive bedre til at få kørt nye spillere ind, når vi mister et par profiler på grund af skader. Det er mega svært at komme ind og få en rolle, når man ikke er i flow,« siger hun.

Til sommer tiltræder Nycke Groot på en toårig aftale hos den fynske klub. I løbet af den kommende sæson forventes landsholdsprofilen Mette Tranborg desuden at vende tilbage.

Tranborg blev i februar knæskadet og blev meldt ude i ti måneder.

»Med det mandskab, som vi har fremadrettet, kommer vi til at spille med om medaljerne igen,« lyder det optimistisk fra Jan Pytlick.

Odense møder København Håndbold i kampen om bronze, mens Herning-Ikast i finalen møder Team Esbjerg.

Første finaleopgør spilles 18. maj i Esbjerg.

/ritzau/