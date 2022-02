Niklas Landin og Mathias Gidsel glemmer nok aldrig 2021.

For kalenderåret, der bød på både en VM-guldmedalje samt en OL-sølvmedalje, kaster nu endnu mere hæder af sig.

De to danske håndboldstjerner er nemlig begge nomineret til årets spiller i 2021 i verden.

Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside.

33-årige Niklas Landin. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 33-årige Niklas Landin. Foto: Liselotte Sabroe

»2021 har været et monsterår for Mathias Gidsel. Han var imponerende under VM-slutrunden, som i øvrigt var hans første, og seks måneder senere blev han den yngste spiller nogensinde til at vinde 'mest værdifulde spiller'-prisen ved OL,« skriver forbundet om den danske højre back.

Også Niklas Landin får store ord med på vejen:

»Han kan blive den første spiller til at vinde prisen to år i træk. Hans imponerende redninger mellem stængerne førte Danmark til VM-guld, OL-sølv samt et tysk mesterskab med THW Kiel.«

Niklas Landin vandt prisen i 2019, men på grund af corona-pandemien blev prisen ikke uddelt i 2020.

De to danske stjerner er nomineret sammen med tre andre spillere, og der er hård konkurrence til landsholdsspillerne.

For både Sveriges Jim Gottfridsson, franske Ludovic Fabregas og spanske Alex Dujsjebajev er nomineret til årets spiller.

Vinderen bliver annonceret 28. marts, oplyser IHF.