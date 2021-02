TV 2 tog en skarp sejr i tv-krigen mod konkurrenterne fra DR, da håndboldherrerne sled sig til guldet mod Sverige søndag aften i VM-slutrundens afgørende opgør.

Hele 1,4 millioner seere så gennemsnitligt med, da Thomas Kristensen og Bent Nyegaard kommenterede Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af spillernes store finaletriumf på TV 2, mens 1,2 millioner gjorde det samme på DR1.

Det oplyser analyseinstituttet Kantar Gallup til B.T.

I alt så hele 2,6 millioner danskere – hvilket svarer til næsten hver anden dansker over tre år – gennemsnitligt med under kampen, der på sit højeste tiltrak mere end 2,9 millioner seere samlet på de to kanaler. Det var i kampens døende minutter, da danskernes sejr på 26-24 blev en realitet, og Danmark tog VM-guldet for anden slutrunde i træk.

Tillykke med VM-guldet! 2,6 mio. tv-seere så VM-finalen søndag aften på DR1 eller TV 2. Det svarer til næsten hver anden dansker over 3 år. Da slutfløjtet lød var 2,9 mio. seere på plads bag skærmene for at tage del i festlighederne. 482K lyttede til LIGA på P3 i løbet af dagen pic.twitter.com/zo8gNQIAim — DR Medieforskning (@DRforskerne) February 1, 2021

VM i Egypten samlede for alvor danskerne foran skærmene, og selv om DR tabte finalekampen til TV 2, kan de lune sig over at have den overordende seerrekord til et enkelt opgør.

Den største seersucces var nemlig Danmarks semifinalesejr over Spanien, som udelukkende blev sendt på DR.

Her så mere end 2,3 millioner gennemsnitligt med, da Nikolaj Jacobsens drenge spillede sig i finalen med sejren på 35-33.

Med den kassekamp sikrer DR sig den mest sete tv-udsendelse i Danmark i hele 2021.

Dramaet mod Egypten i kvartfinalen var også en stor seersucces, og det opgør blev sendt på TV 2. 1,8 millioner så i gennemsnit med under det uhørte drama, som Danmark vandt efter to gange forlænget spilletid og siden straffekastkonkurrence.

Generelt er det tydeligt, at flere og flere seere er stået på VM-toget i takt med, at de danske Gulddrenge har spillet sig frem mod finalen.

Da Danmark åbnede VM-slutrunden i Egypten mod Bahrain 15. januar, fulgte 1.293.000 seere med i snit, da kampen blev sendt på DR1. Her vandt Danmark overbevisende 34-20.

Tallene fra Gallup inkluderer både klassisk tv-sening og direkte streaming på DRTV og TV 2 Play.