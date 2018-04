Lønnen til spillerne i de danske håndboldklubber skal betales af den klub, som de spiller håndbold for, og lønnen må ikke betales af en sponsor.

Men det er svært for Dansk Håndbold Forbund (DHF) at kontrollere, om det også altid forholder sig sådan.

Spillerne kan nemlig sideløbende med deres håndboldkarriere være ansat af en virksomhed, som sponsorerer håndboldklubben.

Med en sådan konstruktion kan en virksomhed indirekte være med til at betales spillerens løn for at spille håndbold, selv om spillerne også har arbejdsopgaver for virksomheden.

Det er svært gennemskueligt, siger Frank Smith, der er turneringsansvarlig i DHF, til TV2 Sport.

- Vi har ikke en kinamands chance for at løfte bevisbyrden i sådanne sager, hvis klubberne kan komme med en plausibel forklaring. Vi kan jo ikke gå ud og foretage en ransagning som politiet, så vi kan ikke bevise, om en klub faktisk havde tænkt sig at snyde.

- Vi kan kun anmode om, at klubberne fremsender det materiale, vi beder om - og vi har ikke nogen ret til at se, på hvilke vilkår en spiller er ansat hos en sponsor, siger Frank Smith til mediet.

Klubberne kan have interesse i, at en sponsor betaler en del af spillerens samlede løn, da sponsorens andel ikke vil tælle med i de lønudgifter, som klubberne skal indberette til DHF.

En klub må maksimalt have lønudgifter for 2,8 gange klubbens ansvarlige kapital.

Håndbold Spiller Foreningen anbefaler sine medlemmer til at sige nej til at få udbetalt en del af håndboldlønnen fra en sponsor.

- Det springende punkt er, om der skal udføres et reelt stykke arbejde, og om der er en arbejdsbeskrivelse for, hvad spilleren skal lave hos sponsoren.

- Er der ikke det, anbefaler vi spilleren at sige nej, siger Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, til TV2 Sport.

/ritzau/