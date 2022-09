Lyt til artiklen

Der er stor bekymring i håndboldklubben Ajax København efter et krisemøde søndag aften.

Den konkurstruede klub skal på to uger samle mellem 1,5 og 1,8 millioner kroner sammen før et møde i skifteretten den 20. september.

Det siger formand Henrik Ritlov til DR Sporten.

»Vi er alle rystede og præget af, hvad vi skal igennem nu. Men vi må arbejde så godt vi kan og forhåbentligt komme ud af det på den anden side,« siger bestyrelsesformanden, som også er en del af ejergruppen bag gruppen.

Når klubben ikke at samle pengene sammen inden behandlingen i skifteretten, ja, så kan det være ovre med at være 1. divisionshold for Ajax Københavns herrer.

For nylig beskrev Sjællandske Medier, at klubben er i sådan en økonomisk krise, at klubben ikke havde betalt løn til spillerne for september, ligeom man ikke havde forsikret spillerne tilstrækkeligt - forhold, der fik Skattestyrelsen til at indgive en konkursbegæring mod klubben.

Ritlov siger til DR, at klubben nu har betalt løn for september, ligesom forsikringsforholdet skulle være i orden - nu venter så et større arbejde med at samle penge sammen til at redde klubben, der altså har oparbejdet en større gæld.

I den forbindelse håber Ritlov på hjælp fra andre store virksomheder i København, ligesom han håber på en hjælpende hånd fra Københavns Kommune.