Britta Toft Hansen, Lone Zachariassen og Hanna Green følger ihærdigt med.

Den igangværende VM-slutrunde på dansk og tysk grund er ikke kun kæmestort for spillerne selv.

Hjemme i barndomsbyerne følger forældrene trofast med. Og når kampene skydes i gang, sidder de blandt utallige rød-hvide håndboldfans på tilskuerpladserne.

Tre af dem er Britta Toft Hansen, der mor til Henrik og René Toft Hansen, Anders Zachariassens mor, Lone Zachariassen, samt Hanna Green, mor til Jannick Green.

Henrik Toft Hansen blev indskrevet i VM-gruppen efter det indledende gruppespil.

»Det er jo altid spændende at følge med. Man bakker op om sine børn så godt man kan,« fortæller Britta Toft Hansen og fortsætter:

»Og så er det jo dejligt, at det er i Danmark denne gang. Det gør det lettere at komme hen og se dem spille. Vi har været henne og se alle Danmarks kampe - undtagen den mod Saudi Arabien. Der sad vi til gengæld hjemme i Roslev foran fjernsynet med flag sammen med søskende, mostre og bedsteforældre, som alle er helt pjattet med det,« siger hun.

Vest for Lemvig i Nordjylland har Jannick Greens familie også udnyttet, at VM i år bliver spillet på dansk grund.

»Det er en fantastisk oplevelse. Det tager kun en lille time for os at køre til Herning, så vi har været der hver eneste gang. Man bliver jo helt grebet af det hele, så det er dejligt, vi kan komme og støtte op om holdet.«

Anders Zachariassen har fået plads i aftenens startopstilling mod Frankrig.

I Sønderborg bor Anders Zachariassen familie. Også her følges der intenst med fra nærmeste parket, fortæller Anders Zachariassens mor, Lone.

»Jeg er da stolt som mor og at være dansker under slutrunden. Der er en imponerende stemning i hallen. Efter kampene bliver vi også altid hængende, så vi kan få sagt hej til Anders. Vi har altid fulgt vores børn, og derfor betyder det meget for os og for Anders, at vi lige kan få hilst på hinanden. Det har Anders også sagt til os. Så vi kører ikke før, vi har sagt hej. Det betyder dog også, at vi kommer lidt senere hjem fra Herning til Sønderborg,« fortæller en grinende Lone Zachariassen.

Stemningen kan mærkes i byerne

Det er ikke kun internt i familierne, at mødrene mærker håndboldstemningen. Det gør sig også gældende i de respektive byer, hvor de tre spillere er fra.

»Forleden var jeg i svømmehallen med mine børnebørn. Dér var der flere, som kom hen og ville snakke om håndbold, og hvor spændende det hele er. Så får de lidt viden og update om håndbold. På mit arbejde har mine kollegaer også været søde og tilbudt at hjælpe til, hvis jeg skulle skynde mig til håndbold. Det har dog ikke været nødvendigt, men det var ellers en meget sød tanke,« fortæller Hanna Green.

Jannick Green stod sin klart bedste kamp mod Ungarn i den første mellemrundekamp.

I Roslev, også i Nordjylland, kan Britta Toft Hansen ligeledes berette, at det tager lidt længere tid at klare de sædvanlige gøremål lige for tiden.

»Vi kan virkelig mærke opbakningen her i byen. Der er mange, som har haft ringet og sagt, hvor spændende det er.«

»Det tager også lidt længere tid at handle i Brugsen. Det er rigtig hyggeligt, at folk gerne vil snakke håndbold henover køledisken. Nede i Brugsen står der også papfigurer af Henrik og René i menneskestørelse, så man føler virkelig en opbakning i byen til drengene,« fortæller en tydeligt stolt Britta Toft Hansen.

Lone Zachariassen kan heller ikke løbe fra, at håndbold bare fylder meget lige for tiden.

Nikolaj Jacobsen står i sin anden semifinale som dansk landstræner.

»Vi er jo kendte her i byen, så når vi går på gaden, bliver vi prikket på og ønsket tillykke. Folk er simpelthen så stolte af Anders. Selv vores naboer, som ellers aldrig ser håndbold, følger hver kamp og hepper med. Og det er da dejligt.«

»Folk kommer også og siger: 'Ej, er det ikke fedt at se kampene?', 'I må være meget stolte' og 'Hvad siger Anders til det hele?'. Folk er meget nysgerrige, og det er meget hyggeligt. På mit arbejde forleden dag var der stillet flag frem på mit skrivebord, dagen efter Anders blev kåret til banens bedste. Det blev jeg helt rørt over - at mine medarbejdere og chefer ved, hvad der er stort for mig og min familie,« fortæller Lone Zachariassen.

Lone Zachariassen er fredag taget til Hamborg for at se aftenens semifinale. Hanna Green følger kampen fra en 60-års fødselsdag, mens Britta Toft Hansen og resten af familien sidder med flag foran tv-skærmen hjemme i Roslev.

Kampen fløjtes op klokken 17.30, og du kan følge med i kampen her.