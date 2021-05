TTH Holstebro-træner Søren Hansen nød præstationen, der sikrede holdet en billet til semifinalerne.

Forløsningen var stor hos TTH Holstebro, da holdet onsdag aften sikrede sig en plads i semifinalerne i herrernes håndboldliga.

Billetten blev endegyldigt indløst, da holdet suverænt besejrede Skanderborg 36-28 på udebane.

TTH Holstebro-træner Søren Hansen er dybt imponeret over sit mandskab, men opfordrer til at bevare fokus i de to sidste gruppekampe før semifinalerne.

- Den her skal lige bundfælde sig. Det er svært, før man lige har sovet på det. Men vi kan gå ind til de her kampe på en helt anden måde. Der er noget, der hedder momentum, og det skal vi sørge for at fastholde.

- Vi stopper ikke med at drømme, så vi skal have snakket helt til bunds om, hvad vi ønsker af de sidste to kampe i slutspillet, men i særdeleshed også hvordan vi angriber semifinalerne, siger han i en video på TTH's facebookside.

TTH havde besejret Skanderborg i det omvendte opgør, men Skanderborg havde tidligere besejret Aalborg Håndbold på hjemmebane.

Alligevel var vestjyderne suveræne i onsdagens udekamp og var aldrig i nærheden af at tabe kampen i anden halvleg.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke havde set det komme. Det var en stor præstation, at de leverede sådan som hold. Jeg stod og nød det.

- Ud fra det, vi har været igennem, synes jeg, at den måde, holdet er rykket sammen på træningsmæssigt og i kampene, gør, at jeg er ekstremt stolt, siger træneren.

Ligesom TTH er Aalborg Håndbold klar til semifinalerne, selv om nordjyderne kun fik uafgjort mod Skjern Håndbold onsdag aften.

Det vides endnu ikke, hvem modstanderne bliver i semifinalerne.

/ritzau/