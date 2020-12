Hun skulle selv have løbet der og været med til at køre modstanderne over, men i år bliver det 'kun' gennem skærmen.

»Jeg havde egentlig en forestilling om, det ville være svært. Det var noget, man kunne have været en del af, men jeg synes egentlig, det er gået overraskende nemt.«

30-årige Sarah Iversen, der ellers er en af de store profiler på landsholdet, har selv valgt EM fra i år. Af gode grunde.

For om 25 dage har hun termin, og selvom hun da savner det sociale og at spille landskampe, er der bare ikke noget større end det, hun går igennem lige nu.

Jeg kender flere af de norske spillere, og der er ikke nogen, de hellere vil banke end os. Sarah Iversen, håndboldspiller

Noget, hun bliver bekræftet i, når den lille dreng sparker i maven. Der er ikke noget mere rigtigt end det, men hun følger stadig troligt med, selvom hun ikke på samme måde bliver ramt af spænding og nervøsitet.

Det hænger nok også sammen med den træthed, der begynder at overmande hende, når kampene går i gang klokken 20.30.

»Man lever sig ind i det, men jeg er ikke med på den måde. Jeg går op i det. Der bliver råbt lidt, mest når jeg åbenlyst tænker ‘nej, det er ikke det, du skal’. Jeg er blevet ekspert lige pludselig. Jeg sidder og klapper med, det er meget hyggeligt,« siger Sarah Iversen og griner.

Hun får et helt andet perspektiv i år. Der er optakt, studie, hun kan se alt det, medierne laver, og så er det en anden oplevelse at se kampene med TV 2-kommentatorer på.

»Det er sjovt. Nogle gange tænker jeg ‘det er ikke rigtigt, Bent. Nej, det er ikke det, der er planen',« griner Sarah Iversen med henvisning til håndboldeksperten Bent Nyegaard.

Samtidig får hun også lov til at opleve sin 27-årige lillesøster Rikke Iversen folde sig ud med holdet.

Og storesøsteren under hende landsholdsudtagelsen, og selvom det er på bekostning af spillere, der har meldt fra, spår Sarah Iversen, at det kan være vejen ind for Rikke Iversen, der i den grad har grebet chancen.

»Hun har hele tiden været det ultimative fjerdevalg. Hun har ikke været i nærheden af at kunne skubbe os andre væk. Så har man haft en forventning om, det var Kathrine Heindahl, der skulle styre showet og så aflastes lidt. Hun har jo overrasket alle ved at gå ind og tage den rolle og tage lidt spilletid fra Heindahl. Det er det, der er så imponerende og en fed historie. Ingen forventede en skid,« siger Sarah Iversen med sin sædvanlige muntre og bramfri facon.

Rikke Iversen har imponeret ved årets EM i Herning. Foto: Bo Amstrup Vis mere Rikke Iversen har imponeret ved årets EM i Herning. Foto: Bo Amstrup

Hun snakker med sin lillesøster hver dag. Både som en slags 'ekstra coach', hvor hun giver råd omkring de spillere, hun selv kender, og så spørger hun ellers til det lavpraktiske, ligesom hun elsker at høre om taktikken inden kampene.

»Det får man jo ikke som seer. Der er det sjovt, hun kan sige 'i dag har Jesper (landstræner Jesper Jensen, red.) sagt, vi skal have det og det, Lars har sagt sådan' og så følge med i, om de gør det under kampen. Hvis jeg en dag ved, de vil gerne have afslutninger på ydersiden. Når Thomas (Kristensen, red.) og Bent kommenterer og siger ‘for fanden, de får lidt for mange chancer ved den yderside’, så ved jeg, det er lige præcis de skud, Sandra Toft gerne vil have. Så Bent og Thomas, tag det roligt. Der er styr på det, det er fuldstændig gameplan. Det er meget sjovt,« griner Sarah Iversen.

Hun roser danskerne for at være kommet godt ind i turneringen og synes, det ligner et hold, der harmonerer på og uden for banen.

Desuden kan hun fra hjemmet fornemme, at der i lejren er en tro på, at Danmark kan slå Norge – selvom sidstnævnte på papiret er klare favoritter og et bedre hold.

Sarah Iversen (tv.) var med ved VM i Japan sidste år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Sarah Iversen (tv.) var med ved VM i Japan sidste år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Selvtillid kan nogle gange være nok, og chancen kan være der, fordi danskerne rider på en bølge.

»Jeg tror godt, de kan tage dem, men jeg er sikker på, det bliver den største prøve, de kommer på. Rusland og Frankrig er ingenting. Norge er et klasse mesterskabshold. De bliver bedre og bedre for hver kamp, og de kommer ikke til at lade os vinde let. Jeg kender flere af de norske spillere, og der er ikke nogen, de hellere vil banke end os,« siger Sarah Iversen.

Men presset er på storfavoritterne fra Norge, og der skal Danmark bare udnytte selvtilliden og ikke være bange for at sige højt, at de tror på sejren.

»Det er et spil. Vi skal bare spille på det spil, og kan det irritere dem, er det fint nok, hvis vi allerede dér har et lille overtag. Alle kneb gælder nu. Det mentale spil betyder alt, og så længe Danmark tror på det – og det er fedt – og taler sig selv op og har fokus på sig selv, tror jeg, Norge bliver overrasket,« siger Sarah Iversen.