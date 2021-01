Forpustet, fattet, men glad og stolt.

I landstræner Nikolaj Jacobsens lynanalyse af Danmarks VM-semifinalesejr fremhævede han Danmarks offensiv, som smækkede 35 kasser i Spaniens mål.

»Jeg synes faktisk langt hen ad vejen, at vi havde kontrol over kampen. Lidt ærgerligt, at vi i perioder indkasserer tre-fire mål. Men vi holder fast i føringen. Det er et klassehold, som straffer os hele tiden. Defensivt havde vi svært ved at holde fodfæstet, men offensivt spiller vi en fremragende kamp,« siger landstræneren til DR om 35-33-sejren til Danmark.

»Jeg er selvfølgelig stolt over det, holdet har præsteret. At komme til en VM-finale er aldrig nemt. Virkelig en flot indsats af gutterne. Vi turde spille meget mere mod mål. Det blev for passivt og sidelæns mod Egypten. De tre bagspillere, der spiller hele kampen i dag, spiller fremragende.«

De tre bagspillere, som landstræneren hentyder til, er Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Morten Olsen.

Søndag skal Danmark møde vores naboer fra Sverige i VM-finalen i Cairo. Det glæder Nikolaj Jacobsen sig til.

»Det bliver fedt. Vi kender hinanden rigtig godt. Der er mange, der kender hinanden fra klubholdene, så det skal nok blive interessant.«

VM-finalen skal spilles på søndag klokken 17:30. Følg den LIVE på B.T.