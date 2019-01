Danmark var bagud med tre mål, men spillerne lod sig ikke ryste til landstrænerens udelte tilfredshed.

Det var tungt i perioder, og Sverige førte en overgang med tre mål. Men da det gjaldt, lod det danske håndboldlandshold ikke billetten til VM-semifinalen komme i fare og vandt 30-26 i den sidste mellemrundekamp onsdag aften.

Landstræner Nikolaj Jacobsen fremhæver da også spillernes afklarethed i de svære minutter og har store roser til sit mandskab, der nu er blandt de fire bedste i verden.

- Vi kom ind i en halvskidt periode, men mit hold skal have ros for at bevare roen og ikke gå i panik. Vi fik kæmpet os tilbage, og det har kendetegnet dette hold, at vi fighter os ud af problemerne, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark kunne tåle et nederlag på fire mål, men rigtigt nervepirrende blev det ikke trods en lidt hakkende start.

Især i anden halvleg fik svenskerne aldrig lov til at få færten af at kunne tildele naboerne en afklapsning foran eget publikum i Herning.

- Det blev lidt nervøst, for vi vidste jo godt, hvad der stod på spil. Vi brændte for meget i starten, men det gjorde svenskerne også.

- Vores angrebsspil i anden halvleg var på rigtig højt niveau. Vi tilspillede os næsten en chance i hvert angreb, siger Nikolaj Jacobsen.

Nu venter en tur til Hamburg og en semifinale mod de regerende verdensmestre fra Frankrig.

En opgave, som Danmark er godt rustet til, mener landstræneren.

- Vi har vundet otte kampe, og langt henad vejen har vi spillet rigtig godt. Men vi ved også, at vi nok skal op imod det bedste hold i verden. I sådan en semifinale er det sikkert små ting, der kommer til at afgøre det, siger han.

Danmark har stadig mulighed for at lave én udskiftning i truppen, men den vil landstræneren holde åben til på søndag, hvor der enten venter en finale eller en bronzekamp.

Han vil ikke risikere at stå uden udskiftninger, hvis en af målmændene skulle gå i stykker i semifinalen.

- Vi er nødt til at afvente den sidste kamp, men så vil jeg ikke udelukke, at jeg kan finde på at bruge den, siger Jacobsen.

Direkte adspurgt er han ikke afvisende for at give comeback til uheldige Hans Lindberg, der blev skadet i åbningskampen.

- Hans er klar. Han kan godt komme ind i turneringen på søndag igen, hvis det er, siger Nikolaj Jacobsen.

/ritzau/