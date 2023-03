Lyt til artiklen

Et voldsomt familiedrama udspillede sig onsdag i den serbiske hovedstad Beograd.

Her blev håndboldlegenden Veselin Vukovic overfaldet af sin egen søn.

Episoden, der fandt sted midt på gaden, bliver nu efterforsket af den offentlige anklagemyndighed i Beograd.

Det skriver det serbiske medie Telegraf.

Ifølge mediet blev den 64-årige legende slået ned af sin 35-årige søn.

Overfaldet fandt sted foran byens specialhospital for afhængighedssygdomme, og sønnen bliver nu sigtet for vold i hjemmet ifølge mediet. Der er indgivet en straffesag mod ham.

Ifølge Telegraf skete det, fordi Vukovic nægtede at søge lægehjælp for sin afhængighed. Mediet nævner ikke, hvad den tidligere håndboldspiller og træner skulle være afhængig af.

I 2012 stod Veselin Vukovic i spisen for Serbien, da landet tabte EM-finalen til Danmark.

Som spiller i 1980erne og 1990erne var han med til at vinde både VM- og OL-guld for Jugoslavien. Han tørnede ud for storklubber som Atlético Madrid og Barcelona og det hjemlige tophold Metaloplastika.