Når næste sæson bliver fløjtet i gang, kan verdens bedste håndboldspillere potentielt ende med at spiller over 100 kampe på én sæson.

Det sker blandt andet på baggrund af, at europæiske kvalifikationskampe, OL og Final4 er blevet udskudt.

Og det behager ikke ligefrem den norske håndboldspiller Sander Sagosen, som er én af dem, der kan ende med at spille over 100 kampe.

»Det bliver specielt, og jeg må bare sige, at det bliver en helvedes sæson,« siger Sagosen til norske VG og begrunder udmeldingen de mange ekstra kampe, som også vil medføre yderligere rejseaktivitet.

There is a lot of question marks for the upcoming handball season, but it goes into history as “The Hell Season”.

This is an overview of a possible number of matches for a German national player of THW Kiel.

102 matches on 3 continents in a year!In addition friendlies.#handball pic.twitter.com/cWTk3RPbuA — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) April 21, 2020

Håndboldspilleren Rasmus Boysen, der til dagligt spiller for Elverum, har regnet frem til, at en spiller som Sander Sagosen kan have spillet 102 kampe, når næste sæson er overstået.

Af den grund mener Sagosen også, at man bør prioritere, hvilke kampe der skal spilles.

»Det er nemt nok at sige, når Norge er godt rangeret, men kvalifikationen til OL, EM og VM må man se bort fra, så vi kan bruge ugerne til noget andet. Undskyld til de nationer, som ikke kan kvalificere sig, men sådan må det blive.«

Final 4-stævnet, som afslutter en Champions League-sæson, er blandt andet sat til at blive afviklet i december. Det undrer i høj grad også den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, som mener, at 'citronen bliver presset lige lovligt meget'. Det kan du læse mere om her.