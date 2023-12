Er det i orden at vise sportsstjernernes børn i medierne?

Den norske håndboldstjerne Camilla Herrem vil i hvert fald ikke have billeder af sin femårige søn Theo ud i offentligheden.

Sønnen blev vist på tv-billeder under søndagens sejr over Sydkorea, og Herrem anerkender, at hun ikke kan gøre så meget ved det, når han er blandt publikum.

Men hun har sagt nej til, at VG bringer billeder af hendes søn, efter mediet spurgte hende.

»Det er et valg, jeg selv har taget. Jeg ønsker at holde ham mest mulig uden for medierne. Jeg gør det, jeg kan, der er i min magt, men der er også noget, der er uden for min magt,« siger hun til VG.

VG har bragt et enkelt billede af familien, hvor sønnens ansigt ikke er vist.

Og det er en debat, der kører lige nu i Norge.

»Forældrene må have mulighed for at varetage barnets rettigheder, hvis de ønsker, at billederne ikke skal publiceres. At være på et offentlig sted betyder ikke, at du som enkeltmenneske skal være forberedt på at komme i avisen. Men hvis du er i en stor mængde, må du måske gå ud fra, det sker,« siger pressechefen for det norske landshold, Halvor Lea, til mediet.

Herrem har sin familie helt tæt på under slutrunden, hvor de norske kvinder spiller på hjemmebane indtil en eventuel semifinale.

Tidligere måtte hun vende hjem for en kort stud, da familiens hund døde.