Buk og smil under hilsen og tak. Gaver er en stor ting.

Høflighed er et af de nøgleord, der ofte er forbundet med den japanske kultur, som det danske VM-hold lige nu navigerer i.

Det med gaver har holdet oplevet flere gange. Da de ankom til Kumamoto, fik de gaver af de lokale som en gestus.

Spørgsmålet er så, om landsholdet selv har helt styr på alle de uskrevne regler? Det har B.T. spurgt en række af spillerne om.

Mie Højlund

Mie Højlund

»Der er nogle kulturforskelle, man lige skal tænke over. For eksempel skal man tage imod ting med to hænder, så man kan godt gå og være bange for at fornærme nogen nogle gange.«

»Men det er sjovt at opleve en anden kultur end den danske.«

»Vores behandler Erling var sød at informere os om nogle af de vigtigste ting, så vi ikke fremstår som nogle arrogante danskere. Ellers lærer man det undervejs,« griner hun.

Kathrine Heindahl

Kathrine Heindahl

»Man skal i hvert fald modtage med to hænder, når de giver noget for at vise høflighed. De giver gerne håndtryk - så lægger de gerne den anden hånd ovenpå, det afspejler høflighed og respekt.«

»Ellers prøver vi bare at opføre os, som vi plejer - pænt og stille og roligt. Vi fik lige nogle hints inden. Også at man ikke skal møve og skubbe, hvor jeg tænkte: 'Det er jo heller ikke pænt at gøre derhjemme', men det blev set meget ned på.«

»Da vi så skulle ind i toget i lufthavnen og skifte, møvede de (japanerne, red.) rigtig meget i toget. Der blev jeg lidt overrasket over, at vi havde fået den besked, for der skulle alle mand bare ind.«

Sarah Iversen

Sarah Iversen

»Vi prøver virkelig også at tage imod med to hænder, når vi får noget. Alle de små ting. Vi prøver at være rigtig høflige.«

»Japanerne er søde og enormt høflige og enormt gæstfrie. Hver gang vi kommer et sted, bliver vi jo fyldt med gaver. De bukker og nejer og er bare søde.«

»Så sent som i går fik vi to store buketter blomster, noget slik, nogle lokale delikatesser, små kager og hårelastikker. Alt muligt mærkeligt. De er enormt søde.«

Trine Østergaard

Trine Østergaard

»Man kan godt mærke, der er lidt kulturforskel, vi lige skal arbejde lidt med. Både på Okinawa og her har indtrykkene været gode.«

»Vi har fået lidt at vide hjemmefra, men jeg tror måske, jeg har trådt forkert en eller to gange. Jeg har måske lige glemt at bukke, og når de giver en noget, skal man tage med to hænder. Der tror jeg nogle gange, jeg bare har taget det, som man normalt vil gøre det,« siger Trine Østergaard med et smil og demonstrerer med den ene hånd.

»Det er noget, de går meget op i. Det er jo også bare at være høflig, når de er det, smile og huske at sige tak.«