Det var ikke meningen, at den norske stjernekeeper Katrine Lunde skulle spille EM i håndbold, der om lidt bliver skudt i gang i Danmark.

Lunde var nemlig gravid og kunne se frem til at blive mor for anden gang. Men sådan skulle det ikke gå. Lunde mistede desværre sit ufødte barn, og i stedet melder hun sig nu klar til EM, da den norske keeper Silje Solberg døjer med coronavirus og endnu ikke kan fremvise en negativ test.

Det skriver det norske håndboldforbund i en pressemeddelelse.

»Vi er meget kede af, at vi mistede vores ufødte barn. Vi havde virkelig set frem til at blive en større familie, men sådan skulle det ikke gå. Jeg har trænet godt, efter det skete. og jeg har stillet mig til rådighed for holdet,« siger Lunde om tabet.

Lunde danner til daglig par med den serbiske fodboldtræner Nikola Trajkovic

»Vi synes alle, det er trist, at Katrine og Nikola har mistede deres barn, og vi giver dem fuld støtte i situationen. Katrine har trænet godt hjemme i Kristianssand og får yderligere en uge med god træning sammen med reservene i den kommende uge,« siger landstræner Thorir Hergeirsson.

Grundet den massive corona-protokol, der er omkring slutrunden, kan Lunde tidligst være i spil til den tredje gruppekamp.

Hun skal nemlig igennem en lang række test, før hun er spilleklar.