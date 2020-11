Den norske håndboldstjerne Nora Mørk krydser fingre for, at Danmark kan afholde EM i håndbold. For hun er klar til at ofre hele pakken.

De norske corona-restriktioner kostede nordmændene deres del af EM-værtskabet, og nu ligger det i hænderne på danskerne at få enderne til at passe sammen.

Står det til norske Mørk, er hun ikke i tvivl. Hun stiller op. Også selvom karantænereglerne hjemme i Norge kan koste hende julen med familien.

Hvis EM afvikles, og Norge går hele vejen, spilles finalen 20. december. Og da man skal ti dage i karantæne efter returen til Norge, så misser spillerne julen med familien.

»Jeg taler kun for mig selv, og det er helt fint for mig. Familien ved, hvor meget jeg har lyst til at spille slutrunden, og det vil de støtte. Selv hvis jeg kommer til at sidde alene og fejre jul med min familie på Facetime, så er det dét værd. Uden tvivl. Så må vi se, om det gælder for alle, men slutrunden trumfer rigtig meget lige nu«, siger hun til TV 2 Norge.

»Jeg håber, at danskerne lykkes med det. Hvis alt bliver indenfor retningslinjerne, så møder jeg op. Uden tvivl,« tilføjer hun og fortsætter:



»Jeg har glædet mig i to år, så det er noget, jeg har et stort ønske om. Jeg kan ikke gøre noget ved det, men det er klart, det ville være trist, hvis vi sad i december uden en slutrunde. Jeg krydser stadig fingre, for det er klart, jeg vli med - uanset hvor det er,« siger Mørk.

Slutrunden afvikles efter planen 3. december frem til 20. december. Indtil videre kun i Herning. DHF er i gang med at undersøge og forhandle om endnu en værtsby, men den beslutning lader stadig vente på sig. Og dertil er det også uvist, hvordan det økonomiske aspekt kommer til at udspille sig.

