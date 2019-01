Selvom der endnu er to dage til Danmarks opgør mod Norge, spekuleres der allerede på braget.

I hvert fald fra den norske side.

Sågar mener den store norske stjerne Sander Sagosen, at de nordmændene går ind til, hvad der formentlig bliver en gruppefinale, med en svag fordel. De kan nemlig spille kvit og frit, mener Sagosen.

Det fortæller han til norske VG.

»De har et enormt pres på deres skuldre. Vi har egentlig ikke noget at tabe. Vi skal bare ud og give den fuld gas imod dem,« lyder det fra Sander Sagosen.

Gruppefinalen mellem de to nabolande er endnu ikke en realitet.

Men spørger man de kloge håndboldhoveder, vil det formentlig være underligt, hvis det ikke skulle ske. Danmark møder Østrig torsdag aften, mens Norge møder Chile. To kampe, hvor Danmark og Norge er klare favoritter. Og henter de begge to point hjem, kan danskerne iklæde sig vikingehjelme, og nordmændene kan finde koklokkerne frem til et brag af en kamp i Herning.

Danmark og Norge spiller torsdag aften klokken 20.15.