Hvad blev der af de ikoniske landsholdsspillere, som plaffede mål ind på samlebånd og gjorde herrehåndbold til noget, hele Danmark pludselig holdt af?

Med B.T.s STJERNE-STAFET tager vi under EM temperaturen på legenderne. På slutrundens – og dermed også stafettens – sidste dag vil Claus Møller Jakobsen med 121 landskampe i bagagen runde af.

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg arbejder som håndboldekspert og kommentator på TV 2. Derudover er jeg halvvejs i min uddannelse som Manuvision kropsterapeut.

Claus Møller Jakobsen (th.) har som vanlig dækket slutrunden for TV 2.

Hvem taler du stadig med af de gamle stjerner?

»Rigtigt mange af dem. Lars Jørgensen, Lars Krogh, Kasper Hvidt, Nikolaj Jacobsen, Christian Hjermind, Søren Stryger, Morten Bjerre, Ian Marko Fog med flere. Vi har været gode til at holde kontakten og flere af os beskæftiger os fortsat med håndbold i et eller andet omfang.«

Håndbolden har ændret sig meget! Hvad var bedst ved 'de gamle dage'?



»På spillet er det klart at 7 mod 6 ikke fandtes. Det er efter min mening ødelæggende for spillet.«

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige landsholdsminde?

»Puha! Der er mange vilde minder. Sportsligt var det stort at vinde den første medalje med herrelandsholdet ved EM 2002, og ét af de sjoveste var en tur på karaoke club i Kairo ved VM i 1999, hvor vi ikke helt havde fået lov. Du kan jo høre de andre, hvem der vandt.«

Claus Møller Jakobsen og Kristian 'Nøller' Asmussen efter en sejr over Island i bronzekampen.

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?

»Der var ikke rigtigt nogle der overraskede på ondt … Jo, det gjorde ondt at høre Ian Marko Fog synge, men den talte han sig også ud af. Ellers var der god stemning og lidt ligesom i dag med mange drillerier og lækker dårlig stemning ind imellem.«

Hvem var den største bisse at spille imod?

»Issam Tej fra Tunesien var virkelig usympatisk og svinsk som spiller. Jeg havde samme holdning til Mateo Garralda indtil jeg blev holdkammerat og rigtig gode venner med ham. Han vil også bare vinde.«

Vinder Danmark EM?

»Danmark har det bedste hold i verden, hvis alle hold spiller på deres topniveau. Konkurrencen er dog så stor, at på en halv dårlig dag kan Danmark nemt tabe til fem-seks andre nationer … Men ja, jeg tror de vinder.«

Claus Møller Jakobsen har et klart råd til de unge spillere.

Har du et godt råd til de unge gutter i dag?



»Ja, sortér grundigt i informationsstrømmen og vælg med omhu, de SoMe platforme du benytter. Det er blevet så nemt at kaste op ud over internettet imod personer og spillere, du ikke kender, men bare lige har en momentan vrede over.«

Kasper Hvidt spørger, om du kan huske EM i 2004, hvor du havde været meget ked af det over, at I tabte semifinalen til Tyskland, hvor der blev dømt teknisk fejl på dig? Han spørger også, hvilken vin I drak på værelset, da du skulle prøve at komme ovenpå inden bronzekampen?

»Jep! Jeg husker det tydeligt, og Kasper var fantastisk til at samle mig op. Historien fortæller også, at jeg boede på værelse med Kasper, da jeg var den eneste, der kunne holde ud at høre på ham over en hel slutrunde. Men svaret på spørgsmålet er Flor De Pingus, og det er den dag i dag stadig én af mine yndlingsvine … Og vi vandt bronzekampen.«