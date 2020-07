Han er en af de sportsstjerner, der har været ramt af coronavirus. Men Bjarte Myrhol markerede sig i den grad ved sæsonens første træning.

For Skjern-kaptajnen viste, at formen bestemt ikke fejler noget, til en imponerende løbetest.

'Bjarte Myrhol løb 3-kilometertesten på 10 minutter og 29 sekunder (gennemsnitsfart på 17,2 km/t.) under sæsonens første træning. Voldsomt imponerende,' skriver klubben i et opslag på Twitter.

I marts kom det frem, at 38-årige Bjarte Myrhol var blevet smittet med coronavirus efter at være kommet hjem fra en tur til Tyskland. Det fortalte han selv på sin Instagram-profil.

Nordmanden fortalte dengang, at han ikke var testet positiv, men at han havde haft alle symptomer.

Derudover blev alle omkring ham testet positive, og over for TV 2 Norge slår han fast, at han ikke var i tvivl om, at han havde det.

»Det sad i kroppen i omkring tre en halv uge, og jeg synes, det var virkelig lang tid. Det var lidt specielt, for jeg var virkelig usikker på, hvordan kroppen ville reagere. Det var en ny slags virus, som folk ikke havde trænet sig tilbage fra tidligere, så jeg måtte mærke efter på min egen krop,« fortæller Bjarte Myrhol efter dagens hurtige løbetur.

Han fortæller også, at det var udfordrende for ham at skulle undvære sin træning, da har aldrig før i sin karriere har prøvet at have en uge uden. Derfor mistede han også lidt af sin form.

Kaptajnen løb fra dem alle



Bjarte Myrhol løb 3-kilometertesten på 10 minutter og 29 sekunder (gennemsnitsfart på 17,2 km/t) til sæsonen første træning!



Voldsomt imponerende! #komsågrøn pic.twitter.com/m0OejStLJR — Skjern Håndbold (@SkjernHaandbold) July 14, 2020

Bjarte Myrhol har spillet i Skjern Håndbold, som han er anfører for, siden 2015, og han har rundet 200 kampe i den vestjyske klub.

Han er derudover kaptajn på det norske landshold.

Han var dog ikke med ved EM i Norge i januar. I november 2019 blev han opereret for et hul i tarmen, og det var et tilbagefald i forhold til den sygdom, der tvang ham til at melde afbud.

'Jeg fik et tilbagefald 23. december og tilbragte dagen på hospitalet. Som følge af tilbagefaldet skal jeg opereres 2. januar i Herning. Det betyder desværre farvel til EM for mig,' fortalte han i en pressemeddelelse.