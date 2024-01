Han var glad. Egentlig også rolig, selvom det var svært for ham at forstå, at han skal spille EM-finale.

Fredag aften var Emil Nielsen ét stort smil.

»Det er vildt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Det kommer til at tage tid, før det synker ind. Jeg er virkelig glad. Men jeg har måske ikke helt fattet det endnu.«

Sådan lød det fra målvogteren, der var i jubelhumør. En kontrast til tidligere på dagen, for her var det faktisk ikke særlig sjovt, fortalte han.

»Jeg var sindssygt nervøs hele dagen. Jeg synes fandeme, det var en hård dag. Nu tænker jeg bare: 'Hvordan i alverden mon det bliver på søndag?'. Lige nu ser jeg faktisk ikke frem til det,« sagde han med et grin og fortsatte:

»Men når vi skal til at løbe ind, ser jeg sindssygt meget frem til det. Det bliver så fedt.«

Mod Tyskland stod han endnu engang forrygende, men alligevel melder nerverne sig stadig inden kampene.

»Det er det største, jeg har prøvet. Men det er en del af det, og jeg ved også, jeg er god, når jeg er nervøs. For så betyder det noget,« sagde Emil Nielsen.

Emil Nielsen stod en stærk kamp mod tyskerne. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Emil Nielsen stod en stærk kamp mod tyskerne. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Han kunne dog ikke komme med en gylden opskrift til at få styr på nerverne, for han fortalte med et smil, at det ikke ligefrem er hans spidskompetence.

»Det er jeg virkelig dårlig til. Jeg har haft en hård dag i dag. Når jeg har set de andre, der har spillet mange semifinaler og finaler, de har bare gået stille og roligt rundt … jeg synes, det var hårdt. Da jeg kom ind i hallen, forsvandt det hele, og så var jeg klar.«

Emil Nielsen spillede hele anden halvleg mod tyskerne og var en medvirkende årsag til, at Danmark vandt med 29-26.

Det betyder, at Nikolaj Jacobsens mandskab er klar til søndagens EM-finale mod Frankrig.

Den bliver spillet klokken 17.45, og du kan selvfølgelig følge den live her på bt.dk.