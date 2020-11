»Det var så sygt.«

Sådan beskriver den norske landsholdsspiller Camilla Herrem en oplevelse, hun var ude for, da hun skiftede til den rumænske topklub Baia Mare.

I sin nye bog 'Camilla uten filter' afslører hun, hvordan hun efter sit skifte blev mødt af et krav fra holdets læge, som hun på ingen måde havde regnet med. Hun skulle tabe sig tre kilo.

Det fortæller hun til norske VG på baggrund af et afsnit i sin bog.

»Jeg havde aldrig troet, jeg skulle få sådan en besked. Håndbold er for alle, uanset om man er høj eller lav, stor eller lille. Det har ingenting at sige,« siger Camilla Herrem og fortsætter.

»Personligt begyndte jeg at grine ad hele situationen, fordi jeg syntes, det var så sygt. Men jeg tænker på, om der kommer personer, som tænker meget over kosten og får sådan en besked. Det kan være farligt. Jeg er glad for, det er første og sidste gang, jeg hørte det.«

Hun var således heller ikke den eneste, der blev mødt af det krav.

En holdkammerat fik nemlig beskeden om at tabe sig hele 12 kilo. Alt sammen noget, der chokerede den i dag 34-årige norske stjerne dybt.

Norske Camilla Herrem under VM i Kumamoto i december sidste år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Norske Camilla Herrem under VM i Kumamoto i december sidste år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Det var tilbage i 2014, at landsholdsfløjen skiftede til den rumænske storklub. Det blev dog kun til en enkelt sæson, før hun skiftede til danske Team Tvis Holstebro.

Et år senere blev det så endnu en tur til Østeuropa. Denne gang i makedonske ZRK Vardar, inden hun i 2017 vendte retur til norsk håndbold hos klubben Sola HK. Her spiller hun stadig.

Camilla Herrem har med det norske landshold vundet store triumfer.

Det er blandt andet blevet til en OL-guldmedalje tilbage i 2012, ligesom hun har vundet VM to gange og EM hele fire gange.