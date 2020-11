Hun har spillet 112 landskampe og scoret 163 mål for Danmark. Men i år må Lotte Grigel – som det ser ud lige nu – følge med i EM-slutrunden hjemmefra.

»Lotte har haft en rigtig svær halvsæson indtil videre.«

Sådan indleder landstræner Jesper Jensen forklaringen på, at den 29-årige playmaker ikke var blandt de 16 navne i årets trup.

»Hun havde problemet med knæet, inden sæsonen blev startet op, og 10 dage inden vi mødes til Golden League får hun en lille operation, der gør, hun ikke når at komme i form til Golden League. Hun var ikke på niveau med Mia Rej og Helena Elver på det tidspunkt,« siger Jesper Jensen til B.T.

Her er årets EM-trup De skal med: Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt Stregspillere

Kathrine Heindahl

Rikke Iversen

Majbritt Toft Hansen Fløjspillere

Trine Østergaard

Andrea Hansen

Lærke Nolsøe



Bagspillere

Mette Tranborg

Louise Burgaard

Mia Rej

Helena Elver

Anne Mette Hansen

Line Haugsted

Kristina Jørgensen

Mie Højlund Kilde: DHF

Han ville dog gerne have muligheden for at have Lotte Grigel, som spiller i franske Nantes, med til årets EM, der bliver afholdt i Danmark og Norge, og derfor blev der sat både en fysioterapeut og fysiolog på sagen i håb om at få hende godt i gang.

»Så blev hun så endnu engang ramt af, at de fik et coronaudbrud nede i Frankrig, og tingene bliver rodet, så hun når kun at spille en kamp. Anden kamp spillede hun i forgårs. Hun blev isoleret hjemme i sin lejlighed, så på samme måde har hun ikke mulighed for at træne op, og Lars og jeg har vurderet, at hun indtil videre ikke har været et reelt bud. Det er ærgerligt, at vi ikke kan vælge mellem hendes kvaliteter, men der har været for langt op,« forklarer landstræneren.

Det er første gang, han skal stå i spidsen for landsholdet ved en slutrunde, efter han tidligere på året overtog tøjlerne fra Klavs Bruun Jørgensen. Og han har da også talt med Lotte Grigel i forbindelse med den udtagelse, han stod overfor.

»Det har været et hårdt halvt år for Lotte. Hun elsker at spille håndbold, og det har været rigtig træls for hende. Jeg tror, uden at tolke for meget, at hun var rimelig forstående over for beslutningen. Hun var ærgerlig, og det skal hun også være,« fortæller Jesper Jensen, der dog ikke afviser, at Lotte Grigel kan komme i spil.

Lotte Grigel under årets Golden League. Foto: Bo Amstrup Vis mere Lotte Grigel under årets Golden League. Foto: Bo Amstrup

For hun har stadig et par uger endnu til at deltage i kampe for sin franske klub.

Sker det, vil landstrænerteamet under slutrunden vurdere, om hun når op på et niveau, hvor det er realistisk at skifte hende ind i truppen, hvis der bliver brug for det.

»Men var der EM i morgen, havde det ikke været realistisk,« siger Jesper Jensen.

Slutrunden bliver afviklet fra 3. til 20. december. Landsholdet mødes i København 23. november, inden turen går til Norge, hvor der venter det danske landshold tre testkampe.