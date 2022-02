Den svenske verdensstjerne Isabelle Gulldén fortæller nu, hvorfor hun stopper i sin europæiske topklub Vipers Kristiansand og flytter hjem til Skåne.

Det er desværre på grund af, at hendes lillesøster Rebecca er hårdt ramt af aggressiv kræft.

»Håndbold betyder meget lidt i sådan en situation,« siger hun i et større interview med svenske Aftonbladet.

Det kom frem mandag, at den 32-årige svenske stjerne fik sin kontrakt ophævet med de forsvarende Champions League-mestre på grund af personlige årsager. Nu har hun valgt at skrive under på en treårig kontrakt med LUGI, der hører hjemme i den bedste svenske håndboldrække.

Isabelle Gulldén sammen med sin søster, Rebecca. Foto: Instagram Vis mere Isabelle Gulldén sammen med sin søster, Rebecca. Foto: Instagram

Isabelle Gulldén flytter til Skåne for at komme tættere på sin syge lillesøster, der heldigvis reagerer godt på sin behandling.

Det var i begyndelsen af ​​november, at det stod klart, at den svenske stjernes to år yngre søster havde livmoderhalskræft.

»Den er aggressiv og har spredt sig. Det er hårdt. Man ved aldrig rigtig, hvordan det kommer til at gå. Hun har hidtil reageret godt på behandlingen. Vi håber, det fortsætter sådan, men man ved aldrig. Det er tungt,« siger Isabelle Gulldén til Aftonbladet.

Den 32-årige stjerne har haft en hård periode i Vipers Kristiansand, hvor hun havde det svært med at være langt væk fra sin søster. Heldigvis var hendes norske klub forstående over for det valg, som hun har truffet.

Det var samtidig ikke noget problem for Isabelle Gulldén at få ophævet kontrakten efter sæsonen, som ellers løb et år mere.

Isabelle Gulldén indstillede sin landsholdskarriere i 2020 og har en fortid i dansk håndbold, hvor hun tørnede ud for Viborg HK fra 2011 til 2015.