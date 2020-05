Anfører Stine Jørgensen er færdig med det danske landshold.

Måske for en stund - måske for altid.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Dansk Håndbold Forbund udsendte torsdag eftermiddag.

Nu forklarer Stine Jørgensen til B.T., at hun ganske enkelt har mistet lysten til at spille i rødt og hvidt.

Derfor har hun altså meddelt den nye landstræner Jesper Jensen, at hun ikke længere står til rådighed for nationalmandskabet.

»Jeg har ikke rigtig lyst til landsholdet mere. Den her corona-tid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter indeni mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere,« siger hun og fortsætter:

»Det skal man have, og det har jeg også haft indtil nu. Men jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg kun var der 90 procent. Det er en kæmpe ære at spille på landsholdet og noget, man skal være stolt over.«

»Men det kræver også en vis energi, og der måtte jeg være ærlig overfor mig selv og sige, at den havde jeg ikke mere i forhold til landsholdet,« siger Stine Jørgensen.

Jesper Jensen så bort fra dig, da han udtog sin første landsholdstrup i marts. Handler det her afbud i virkeligheden om, at du er utilfreds med det?

»Nej. Det var hårdt for mig at blive valgt fra til den samling, det er der ingen tvivl om. Men jeg har respekt for Jespers beslutning. Jeg har været en del af landsholdet i mange år, men det er jo fair nok, at en ny landstræner vælger at ville noget andet. Han skal jo sætte sit hold, som han ønsker det. Så det her handler om, at jeg bare kan mærke, jeg mangler lysten.«

Ifølge DHFs pressemeddelelse er dit afbud ‘på ubestemt tid’. Betyder det, at du kan komme i spil til EM-slutrunden på hjemmebane i december?

»Jeg tror ikke, den er relevant for mig. Så skal man deltage i de samlinger, der er frem mod slutrunden.«

Er det her reelt et definitivt farvel til landsholdet fra din side?

»Jeg har lært, at man skal passe på med at udelukke noget, så det kan jeg ikke sige noget om.«

Har du talt med Jesper Jensen om din beslutning om at stoppe?

»Jeg tænker, at Jespers og min kommunikation bliver mellem os to,« siger hun.

Stine Jørgensen fik sin debut på landsholdet i 2010 og var en af de mest fremtrædende spillere i det forgangne årti.

Hendes betydning for Danmark eksploderede for alvor, da Klavs Bruun Jørgensen blev landstræner i 2015.

Han gjorde Stine Jørgensen til det helt store omdrejningspunkt på holdet - både på og udenfor banen, og han tildelte hende ligeledes anførerbindet.

I alt har Stine Jørgensen deltaget i ni slutrunder, og hun står noteret for 487 mål i de 148 landskampe, som det altså blev til, inden hun valgte at sige stop.