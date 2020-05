Den nu tidligere landsholdsanfører har meddelt Jesper Jensen, at hun ikke vil spille for nationalmandskabet.

Stine Jørgensen har mistet lysten til at spille landsholdshåndbold.

Det siger hun til B.T., efter at det tidligere torsdag af Dansk Håndbold Forbund (DHF) blev meldt ud, at landsholdsanføreren havde meldt fra til landsholdsaktiviteter på ubestemt tid.

- Jeg har ikke rigtig lyst til landsholdet mere. Den her coronatid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter indeni mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere, siger Jørgensen til avisen.

Stine Jørgensen blev fravalgt, da Jesper Jensen udtog sin første landsholdstrup i starten af marts.

Begrundelsen var, at Jensen mente, at Jørgensen skulle have en pause, men det følte anføreren ikke selv, at hun havde brug for.

- Han (Jesper Jensen, red.) må være bedre til at forklare sine grunde. Jeg er træt af det og ked af det, sagde Stine Jørgensen dengang til Jyllands-Posten.

Til B.T. afviser Jørgensen, at hendes landsholdsstop har noget med fravalget i marts at gøre.

29-årige Stine Jørgensen skifter fra næste sæson til tyske Bietigheim. Hun er på landsholdet noteret for 148 landskampe og 487 mål.

/ritzau/