Det er den sværeste beslutning, han til dato har truffet som træner for kvindelandsholdet.

Sådan fortæller Jesper Jensen i dansk håndbolds dokumentar 'Det nye kvindelandshold' om fravalget af Stine Jørgensen.

For da han skulle præsentere sin første landsholdstrup, var hun ikke med på listen.

Stine Jørgensen fortalte efterfølgende selv, at hun ikke ønskede at fortsætte på landsholdet, og i dokumentaren begrunder Jesper Jensen fravalget med, at han ville ændre kulturen.

Han ønskede at give rum til nye og unge spillere.

Jesper Jensen understreger samtidig, at det ikke var personligt mod Stine Jørgensen, der dengang var anfører, men skal 'man ændre noget stort er det nogle gange nødvendigt at gøre noget stort', forklarer han og roser samtidig nogle af Stine Jørgensens stærke egenskaber.

Og det var hårdt for hovedpersonen selv, fortæller hun.

»Min interesse er, at landsholdet skulle vinde. Og jeg havde ingen interesse i at stå i vejen for hverken en personlig udvikling eller landsholdets udvikling. Så at det ligesom bliver bevæggrunden for, jeg ikke skal med, havde jeg virkelig ondt i maven over,« siger Stine Jørgensen.

Stine Jørgensen spillede sin foreløbigt sidste landskamp i december 2020. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Faktisk var det i starten ikke nemt for hende at se, hvordan det gik med landsholdet, der ved slutrunden i 2020 spillede sig i semifinalen.

»Helt ærligt, det første stykke tid hvor de var så gode, det gjorde faktisk lidt ondt på mig. Jeg havde faktisk svært ved det, fordi det føltes som om, det at jeg var blevet taget væk, jamen så gik det godt. Det har taget lang tid at skulle overbevise mig selv om, at det ikke kun har været mig, der har været flere ting i det,« siger den tidligere anfører.

Hun fortæller, at hun i dag er landet et godt sted, og at hun i dag er glad for at se, hvor godt det går for holdet og dansk kvindehåndbold.

Stine Jørgensen, der i dag spiller for København Håndbold, spillede sin foreløbigt sidste kamp i landsholdstrøjen ved VM i Japan tilbage i 2019.

Her spillede landsholdet uafgjort mod Serbien, hvilket betød, at de missede kampen, der gav adgang til OL-kvalifikationen.

Efterfølgende stoppede Klavs Bruun Jørgensen som træner, og Jesper Jensen trådte til.

I maj 2020 meddelte Stine Jørgensen så, at hun var færdig med landsholdet.

»Jeg har ikke rigtig lyst til landsholdet mere. Den her corona-tid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter indeni mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere,« sagde hun blandt andet i den forbindelse.

I alt har Stine Jørgensen deltaget i ni slutrunder, og hun står noteret for 487 mål i de 148 landskampe, som det altså blev til, inden hun valgte at sige stop.