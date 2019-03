Stine Jørgensen blev udsat for en markant personkritik i kølvandet på Danmarks store EM-skuffelse i december.

Indtil videre har hun forholdt sig tavs i forhold til kritikken, der blandt andet satte spørgsmålstegn ved, om hun er den rigtige anfører for landsholdet.

Men på mandagens pressemøde på Hotel Scandic i Sydhavnen satte Stine Jørgensen for første gang ord på, hvordan hun selv oplevede det stormvejr, der ramte hende efter mesterskabet.

»Jeg synes, det var en hård omgang at komme hjem til. Især når det var så personligt, så synes jeg, den var hård,« siger hun og fortsætter:

»Det gør selvfølgelig ondt at få så hård en kritik. Jeg er ikke typen, der følger så meget med i medierne, og normalt ville det ikke være noget, jeg ville bruge ret meget krudt på, men den her omgang var jo så stor, at jeg blev tvunget til at finde ud af, hvad der var sagt og skrevet. Jeg kunne ikke undgå at skulle forholde mig til det,« siger Stine Jørgensen.

Det, der blev ’sagt og skrevet’, handlede om Stine Jørgensens fremtoning på banen og optræden i medierne.

Hos TV2 lancerede først håndboldredaktør Dan Philipsen en generel kritik af et ’historisk gråt’ landshold, og han fremhævede Stine Jørgensen som en stor forklaring på problemet.

Et par dage senere blev det så fulgt op af en svada fra eksperten Trine Nielsen. Den tidligere OL-guldvinder fastslog ganske enkelt, at Stine Jørgensen ikke er den rigtige anfører og er ’blottet for attitude’.

Og det var ord, der gjorde indtryk på Danmarks kaptajn.

»Det er træls. Selvfølgelig er det det. Og det er hårdt at læse. Jeg tror, at ethvert menneske, som er lavet af kød og blod, ville blive ked af at læse sådan nogle ting,« siger Stine Jørgensen, som dog understreger, at hun har forsøgt at håndtere kritikken konstruktivt.

»Jeg synes virkelig, jeg har været i rigtig gode hænder både derhjemme og her på landsholdet; Klavs (Bruun Jørgensen, red.) og hele teamet omkring har været rigtig gode til at fortælle mig, hvad jeg skal forholde mig til og ikke forholde mig til. Jeg har haft nogle gode mennesker omkring mig, og vi har fået talt om, at jeg må få det bedste ud af det og lære af de ting, som der nu sker,« lyder det.

Stine Jørgensen og de øvrige landsholdsspillere er samlet i denne uge, hvor den står på endnu et Golden League-stævne. Danskerne rejser onsdag til Frankrig, hvor de spiller torsdag, lørdag og søndag mod henholdsvis Norge, Frankrig og Rumænien.