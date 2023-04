Håndboldstjernen Stine Jørgensen stiller sig nu frem og fortæller om en ufrivillig abort, hun fik i 2019.

Det gør hun i podcasten 'Spiller til Spiller' fra Spillerforeningen i et forsøg på at italesætte de udfordringer, kvindelig håndboldspillere oplever med graviditeter i håndboldverden.

Jørgensens historie begynder i 2019.

Her opdager hun, at hun er gravid. En lykkelig nyhed for hende og manden, den tidligere badmintonprofil Jan Ø. Jørgensen, men samtidigt er håndboldspilleren bange for at overlevere nyheden til sin daværende klub Odense Håndbold.

Hun beslutter sig for at fortælle det til klubben inden 12-ugers scanningen. Det går okay i første omgang, fortæller hun, selvom hun bliver bedt om at rejse sig op af træner Jan Pytlick og fortælle det til truppen under en Champions League-tur.

Hun aftaler med klubben, at hun skal ringe til dem efter 12-ugers scanningen, så de kan sende en pressemeddelelse ud.

»Der var desværre ikke hjertelyd ved 12-ugers scanningen. Det var et kæmpe chok for Jan og jeg. Jeg havde aldrig hørt om ufrivillig abort før. Jeg havde det slet ikke i tankerne, at det kunne ske. Jeg vidste ikke, hvor normalt det var. Vi er rigtige kede af det, fordi vi havde regnet med at skulle være forældre,« siger hun.

Hun ringer til klubben og siger, at de ikke skal sende meddelelsen ud. Kort efter opkaldet oplever hun, at de første beskeder tikker ind på telefonen. Fra hun fortæller klubben om sin ufrivillige abort, til hun er nået hjem, er det gået stærkt. Mange ved det allerede.

Hun fortæller desuden, at en avis når at skrive, at hun er ude på grund af graviditet, og hun oplever det hele som 'virkelig grænseoverskridende.'

Efterfølgende vil hun gerne have et møde med sin klub – men her tager det hele en drejning. Hun havde håbet på en undskyldning fra den sportslige ansvarlige. At han indrømmer, klubben kunne have håndteret det hele meget bedre. Men i stedet bliver hun anklaget for kontraktbrud, siger hun.

»Det var stik modsat. De pegede fingre. De mente, at vi havde lavet et kontraktbrud, de mente, det var uambitiøst. De var meget direkte om, hvor utilfredse de var med, at vi kunne finde på at være forældre i den kontrakt, vi havde med dem.«

»De ville også finde ud af, om jeg skulle være gravid igen. Det allerværste var, at de ville have mig ud af kontrakten, de ville have mig til at sige noget, så de kunne få mig ud af kontrakten. Det havde jeg ingen interesse i på det tidspunkt,« fortæller Jørgensen.

I det hele taget oplever hun det som grænseoverskridende, at alle er vidende om hendes private situation.

Hun forlader Odense i 2020 og tager til tyske SG BBM Bietigheim. Her er hun ærlig omkring sit ønske om at blive mor, og det påvirker kontrakten, oplyser klubben, der indrømmer, hun ville have fået en bedre kontrakt, hvis hun ikke havde fortalt det. Men de er indforstået med, at hun gerne vil være mor.

Kort efter bliver Jørgensen gravid – og i dag er hende og Jan Ø. Jørgensen forældre til tvillingerne Hugo og Lulu.

Stine Jørgensen spiller i dag for København Håndbold.

B.T. har forsøgt og forsøger fortsat at få en kommentar fra både den tidligere og nuværende ledelse i Odense Håndbold.