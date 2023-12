Fredag gør Stine Bjerre Mortensen slutrundecomeback, når hun vender tilbage på skærmen efter barsel med sønnen, Carlo.

Undervejs har hun haft små afstikkere til Le Mans, Royal Run og fejringen af Jonas Vingegaards anden Tour de France-triumf, inden hun i oktober for alvor vendte tilbage på TV 2.

Men selvom Stine Bjerre elsker sit arbejde som journalist og tv-vært, er det ikke altid lige nemt at forlade sønnen i Hamborg, hvor hun bor med sin mand, håndboldspilleren Casper U. Mortensen.

»Jeg har konsekvent dårlig samvittighed, når jeg tager på arbejde, eller når jeg prioriterer at gøre noget andet, end at være sammen med min søn,« siger Stine Bjerre i et interview med B.T.

Stine Bjerre og Dennis Ritter i Tivoli til den første store fejring af Jonas Vingegaard. I år gjorde hun det igen – midt i barslen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Den egoist, der bor i mig, og som har kunnet leve fuldt ud i mig og i Casper, hvor vi har givet plads til hinandens drømme og arbejdsmæssige ønsker, er svær at please nu. Jeg får så dårlig samvittighed, når jeg tager væk fra Carlo, for at tage på arbejde og dyrke mit eget drive. Men jeg tænker, at det nok er en del af livet.«

Og livet har budt på lidt af hvert for Stine Bjerre og ægtemanden, Casper U. Mortensen.

Parret mødte hinanden, da Casper U. Mortensen spillede i Stine Bjerres hjemby, Fredericia, og efter han tog skridtet til udlandet, er det blevet til bopæl i både Hannover, Barcelona og Hamborg.

Men med bopæl i Tyskland og arbejde i Danmark er der meget logistik, der skal gå op for familien. På godt og ondt.

Casper U. Mortensen, der til daglig spiller i Bundesligaen, var med til at sikre Danmark VM-guld i 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Det har været fedt, men det har selvfølgelig også været udfordrende at bo i Tyskland, arbejde i Danmark og have en lille dreng, der selvfølgelig kommer først,« siger Stine Bjerre og fortsætter:

»Men det har været rigtig dejligt at bruge hjernen lidt igen på noget andet end bleskift. Og samtidig har jeg virkelig savnet Carlo, når jeg har været afsted på arbejde. Det har lært mig at sætte pris på tingene.«

Med titlen som mor har TV 2-værten hurtigt lært at prioritere. Nu kommer sønnen i første række, og så må alt andet vente.

»Hvis jeg møder modstand andre steder i hverdagen, rammer det mig ikke lige så hårdt, fordi jeg ved, at det vigtigste er derhjemme. Så hvis jeg laver fejl på arbejdet, kan jeg godt mærke, at jeg ikke behøver grave mig ned over det i et døgns tid. Så kan jeg godt sige 'pyt'.«

Stine Bjerre (th.) i aktion for TV 2. Fredag gør hun slutrundecomeback. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, at jeg har været hård ved mig selv og stillet høje krav til mig selv med mange ting. Nu prøver jeg at øve mig i at rose mig selv mere. For eksempel roser jeg min krop for, hvad den har været i gennem i stedet for at kigge mig i spejlet og se de to-tre kilo for meget,« fortæller hun.

Forhåbentlig står den på masser ros fra Stine Bjerre og co., når det danske kvindelandshold fredag møder Serbien i første gruppekamp ved VM-slutrunden.

