TV 2 Norge mener, at Sander Sagosen er verdens bedste håndboldspiller – og at Mikkel Hansen ikke er så dominerende som tidligere.

Under overskriften 'Nu er han ikke engang bedst i Danmark' puster nordmændene til VM-ilden, når det kommer til debatten om verdens bedste håndboldspiller.

Og hos TV 2 Norge er holdningen klar.

Den norske håndbolddarling Sander Sagosen har stødt Mikkel Hansen af tronen – og Hansen er end ikke på andenpladsen, mener de.

Sagosen er også foran Niklas Landin, der officielt er indehaver af titlen som verdens bedste håndboldspiller.

'Kong Sander den første er kommet for at blive', skriver håndboldeksperten Stig Nygård og fortsætter om Sagosen:

'Han er verdens bedste duelspiller, har et stort overblik og et knaldgodt skud. Og så er han også en ret god forsvarsspiller. Han har arbejdet virkelig hårdt på at blive verdens bedste håndboldspiller, men han arbejder endnu hårdere på at beholde tronen, som han har erobret,' lyder det.

Lige efter Sagosen finder man Niklas Landin på listen, som bliver kaldt 'verdens bedste målmand' – og efter Landin kommer Mikkel Hansen så på tredjepladsen.

'Mikkel Hansen var manden, der vippede Nikola Karabatic af pinden som verdens håndboldkonge, men han måtte selv abdicere fra tronen i fjor. Han er blevet mere og mere en ren angrebsspiller de seneste år. På sit bedste er Mikkel Hansen nærmest ustoppelig, men han er ikke lige så dominerende, som han var i sine bedste år', lyder det om Hansen, der også har en plads højt oppe på listen over tidernes bedste spillere, lyder det.

Mikkel Hansen er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller tre gange af det internationale håndboldforbund i henholdsvis 2011, 2015 og 2018. Men han måtte give titlen videre i år til Niklas Landin, der satte sig på prisen for 2019.

Sander Sagosen har endnu til gode at vinde prisen.

Mikkel Hansen og Niklas Landin er sammen med det danske landshold godt på vej i VM-kvartfinalen, mens Norge har kniven for struben inden de to sidste mellemrundekampe.

Her møder nordmændene Algeriet og Island.