Den norske statsminister Erna Solberg sår nu alvorlig tvivl om, hvorvidt Norge er i stand til at afholde EM i kvindehåndbold grundet corona-situationen.

Her er man medværter sammen med Danmark.

»Vi arbejder lige nu med spørgsmålet, hvorvidt det overhovedet er muligt at have en protokol for så stort et arrangement. Der er mange ting, der tyder på, at det kan blive vanskeligt - at få en protokol, når så mange mennesker skal komme, og som berører så mange mennesker,« siger Solberg på et pressemøde fredag ifølge VG.

Kvindernes håndbold-EM skal efter planen spilles i danske Herning og Trondheim. Oprindeligt var Frederikshavn i Nordjylland også værtsby, men det er blevet ændret på grund af nye coronarestriktioner i Danmark.

Problemet for de norske værter er, at retningslinjerne gør det uholdbart at afvikle slutrunden. Testet eksempelvis én spiller positiv for coronavirus, så ryger holdet i brund og grund ud af tuneringen. Og det samme gør sig gældende for det pågældendes holds seneste modstander.

Landstræner Jesper Jensen ses her under kvindelandsholdets træning i Lyseng Idrætscenter i Aarhus, mandag den 28. september 2020. Træningen er forud for Waoo/Sparekassen Kronjyllands stævne : Golden League hvor Danmark møder Norge, Montenegro og Frankrig.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Landstræner Jesper Jensen ses her under kvindelandsholdets træning i Lyseng Idrætscenter i Aarhus, mandag den 28. september 2020. Træningen er forud for Waoo/Sparekassen Kronjyllands stævne : Golden League hvor Danmark møder Norge, Montenegro og Frankrig.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

På den måde er vilkårene helt umulige for en slutrunde, og det har det norske håndboldforbund arbejdet på at få ændret. Endnu er intet afklaret, men med Solbergs nyeste udmelding in mente ser det ud til, at det bliver svært at nå frem til en løsning. EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) har krævet en afgørelse på situationen senest 17. november.

Solberg mener i hvert fald, at sporten i Norge længe har været prioriteret.

»Når vi har to hold, som er i karantæne, fordi der er smitte i Brann og Haugesund (to norske fodboldklubber, red.), viser det, at selv med vores regler kommer smitten ind. Jeg vil gerne have, at Haaland (Erling Braut, red.) stadig skal score mål og ikke bliver sur. Vi bør ikke udsætte vores landsholdsspillere for yderligere risiko,« siger hun.

Senest aflyste det norske fodboldlandshold sin venskabskamp mod Israel efter en positiv prøve. Her var det fodboldforbundet, der traf beslutningen.



EM-slutrunden afvikles fra 3. december frem til 20. december.